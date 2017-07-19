Белла Хадид снова сменила имидж

На днях младшая сестра Джиджи опубликовала видео с новой стрижкой, но это не помешало звезде подиума буквально за сутки вновь измениться до неузнаваемости. В частности, вчера Белла Хадид была замечена на улицах Нью-Йорка с длинными волосами, собранными в высокий хвост. Как отмечают очевидцы события, 20-летняя модель выходила из здания фотостудии, где принимала участие в очередной съемке: «Белла была в отличном настроении и с радостью фотографировалась со своими фанатами».

Белла Хадид

Белла Хадид с поклонницей

Стоит отметить, что не только прическа и макияж привлекли внимание поклонников Беллы, но и ее интригующий образ. В частности, модель была одета в белый кроп-топ с открытой спиной, джинсы и кеды. Пикантности ее образу добавлял тот факт, что она вновь появилась в публичном месте без белья, что не могло не стать темой для обсуждения среди фанатов Хадид.

Белла Хадид ФОТО Getty Images

Напомним, что бывшая возлюбленная The Weeknd была названа самой сексуальной моделью недавно прошедшей в Париже Недели моды Haute couture, так как не раз эпатировала публику своими откровенными нарядами на подиуме.