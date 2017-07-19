Белла Хадид снова сменила имидж

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Модель появилась на публике с новой прической
На днях младшая сестра Джиджи опубликовала видео с новой стрижкой, но это не помешало звезде подиума буквально за сутки вновь измениться до неузнаваемости. В частности, вчера Белла Хадид была замечена на улицах Нью-Йорка с длинными волосами, собранными в высокий хвост. Как отмечают очевидцы события, 20-летняя модель выходила из здания фотостудии, где принимала участие в очередной съемке: «Белла была в отличном настроении и с радостью фотографировалась со своими фанатами».
Белла Хадид
Белла Хадид с поклонницей
Стоит отметить, что не только прическа и макияж привлекли внимание поклонников Беллы, но и ее интригующий образ. В частности, модель была одета в белый кроп-топ с открытой спиной, джинсы и кеды. Пикантности ее образу добавлял тот факт, что она вновь появилась в публичном месте без белья, что не могло не стать темой для обсуждения среди фанатов Хадид.
Белла ХадидФОТО
Напомним, что бывшая возлюбленная The Weeknd была названа самой сексуальной моделью недавно прошедшей в Париже Недели моды Haute couture, так как не раз эпатировала публику своими откровенными нарядами на подиуме.
Белла Хадид на Неделе моды Haute couture