Анджелина Джоли стала лицом Guerlain

Настоящей сенсацией бьюти-индустрии стала новость, что весной этого года Guerlain представит новый аромат, который обещает стать настоящим откровением в мире парфюмерии. Специально к запуску выбрана особенная посланница красоты - роскошную парфюмерную композицию бренда представит Анджелина Джоли. Это будет первый случай в истории бренда, когда лицом продукта становится голливудская знаменитость первой величины.

По словам создателей, актриса не случайно была выбрана лицом самого крупного за последние годы запуска Guerlain. Анджелина также элегантна и гармонична, как и звучание нового аромата, название которого пока хранится в строжайшем секрете.

Известно, что переговоры о сотрудничестве Guerlain с Анджелиной начались еще в 2015 году. Тогда актриса и посол доброй воли ООН была полностью поглощена свои новым режиссерским проектом «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». Некоторые моменты в сценарии картины были автобиографичны, в частности в фильме отражена любовь матери Джоли к культовой пудре Guerlain.