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23 января 2017

Анджелина Джоли стала лицом Guerlain

Актриса представит новый аромат бренда

Настоящей сенсацией бьюти-индустрии стала новость, что весной этого года Guerlain представит новый аромат, который обещает стать настоящим откровением в мире парфюмерии. Специально к запуску выбрана особенная посланница красоты - роскошную парфюмерную композицию бренда представит Анджелина Джоли. Это будет первый случай в истории бренда, когда лицом продукта становится голливудская знаменитость первой величины.

Анджелина Джоли стала лицом Guerlain

По словам создателей, актриса не случайно была выбрана лицом самого крупного за последние годы запуска Guerlain. Анджелина также элегантна и гармонична, как и звучание нового аромата, название которого пока хранится в строжайшем секрете.

Известно, что переговоры о сотрудничестве Guerlain с Анджелиной начались еще в 2015 году. Тогда актриса и посол доброй воли ООН была полностью поглощена свои новым режиссерским проектом «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи». Некоторые моменты в сценарии картины были автобиографичны, в частности в фильме отражена любовь матери Джоли к культовой пудре Guerlain.

Анджелина Джоли стала лицом Guerlain

Напомним, что последние два года выдались непростыми в жизни голливудский актрисы. Бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом и не думает прекращаться. Для Джоли, которая многие годы считалась первой красавицей Голливуда и символом традиционных семейных ценностей, этот проект как нельзя кстати - сложности в личной жизни в последнее время заставили актрису временно забыть о карьере.

Анджелина Джоли стала лицом Guerlain

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