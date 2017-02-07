63-летняя Кристи Бринкли снялась для Sports Illustrated

Кристи Бринкли удается невозможное: в 63 года она выглядит поразительно молодо. Очередным тому доказательством стала фотосессия культовой супермодели 80-х для легендарного мужского журнала Sports Illustrated. Один из снимков Кристи разместила в Instagram: на этот раз перед камерой она позировала не в одиночестве, а в компании дочерей , 31-летней Алексы Рой Джоэл и 18-летней Сейлор .

«С радостью спешу сообщить, что я вернулась на страницы Sports Illustrated. Только теперь я позирую вместе с моими красавицами-дочками», — подписала снимок Бринкли. По задумке фотографа легенда модельного бизнеса стоит на поверхности воды, возвышаясь над Алексой и Сейлор. Основной целью фотосессии было донести до общественности, что у истинной красоты не бывает срока годности и любая женщина по-своему хороша в любом возрасте: в 60, в 30 и в 18 лет.

Напомним, что за время своей карьеры Кристи Бринкли украсила более десятка обложек и разворотов Sports Illustrated. Внешность и фигура сексуальной блондинки по-прежнему считаются эталонными в модельном бизнесе, тем более что даже спустя годы параметры супермодели остались практически неизменными. Секрет — в активном образе жизни, правильном питании и позитивном взгляде на вещи. По крайней мере, именно так отвечает сама Бринкли, когда ее спрашивают, в чем феномен ее вечной молодости.