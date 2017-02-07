«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

07 февраля 2017

63-летняя Кристи Бринкли снялась для Sports Illustrated

Спустя 20 лет супермодель 80-х вновь появилась на страницах культового журнала

Кристи Бринкли удается невозможное: в 63 года она выглядит поразительно молодо. Очередным тому доказательством стала фотосессия культовой супермодели 80-х для легендарного мужского журнала Sports Illustrated. Один из снимков Кристи разместила в Instagram: на этот раз перед камерой она позировала не в одиночестве, а в компании дочерей, 31-летней Алексы Рой Джоэл и 18-летней Сейлор.

«С радостью спешу сообщить, что я вернулась на страницы Sports Illustrated. Только теперь я позирую вместе с моими красавицами-дочками», — подписала снимок Бринкли. По задумке фотографа легенда модельного бизнеса стоит на поверхности воды, возвышаясь над Алексой и Сейлор. Основной целью фотосессии было донести до общественности, что у истинной красоты не бывает срока годности и любая женщина по-своему хороша в любом возрасте: в 60, в 30 и в 18 лет.

Напомним, что за время своей карьеры Кристи Бринкли украсила более десятка обложек и разворотов Sports Illustrated. Внешность и фигура сексуальной блондинки по-прежнему считаются эталонными в модельном бизнесе, тем более что даже спустя годы параметры супермодели остались практически неизменными. Секрет — в активном образе жизни, правильном питании и позитивном взгляде на вещи. По крайней мере, именно так отвечает сама Бринкли, когда ее спрашивают, в чем феномен ее вечной молодости.

Кристи Бринкли для Sports Illustrated, 1980 год

Кристи Бринкли для Sports Illustrated, 1980 год

Кристи Бринкли для Sports Illustrated, 1980 год

Кристи Бринкли для Sports Illustrated, 1980 год

Материалы по темам

Камиль Роу в новой рекламной кампании Dior Poison GirlАнджелина Джоли стала лицом Guerlain63-летняя Кристи Бринкли снялась для Sports Illustrated

ELLE проекты

Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда

Читайте также

НовостиЭмма Стоун и Райан Гослинг не будут выступать на «Оскаре»
НовостиВ сети появилось первое фото сына Эштона Кутчера и Милы Кунис
НовостиДжастин Бибер вернулся в Instagram
НовостиМесто Риккардо Тиши в Givenchy может занять Вирджил Абло

ELLE рекомендует

Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
Звезды«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Лучшее на Elle

ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

62-летняя Кристи Бринкли показала фигуру в купальнике

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.