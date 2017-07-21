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    21 июля 2017

    59-летняя Шэрон Стоун поделилась фото в бикини

    Голливудская актриса находится в отличной форме

    Кажется, время не властно над Шэрон Стоун. 59-летняя актриса находится в прекрасной физической форме, о чем не забывает напоминать поклонникам, то и дело выкладывая в Instagram свои пляжные снимки. Новое фото знаменитой блондинки в голубом бикини, сделанное на борту яхты, менее чем за несколько часов собрало более десятка тысяч лайков и восторженных комментариев.

    По словам самой Шэрон, секрет кроется в генах и постоянной работе над собой. Вот уже много лет актриса занимается пилатесом, чередуя тренировки с силовым тренингом. Кроме того, Стоун — ярая противница пластической хирургии, она всегда признавалась, что хочет стареть естественно. Интенсивный антивозрастной уход она сочетает с регулярными массажами и аппаратными методиками.

    Что касается диеты и питания, то здесь все достаточно просто: Шэрон старается есть не реже 5 раз в день маленькими порциями, а также выпивать не менее 1.5 литров воды. В приоритете — как можно больше овощей и белка в виде рыбы и морепродуктов, приготовленных на гриле без добавления соли.

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