59-летняя Шэрон Стоун поделилась фото в бикини

Кажется, время не властно над Шэрон Стоун. 59-летняя актриса находится в прекрасной физической форме, о чем не забывает напоминать поклонникам, то и дело выкладывая в Instagram свои пляжные снимки. Новое фото знаменитой блондинки в голубом бикини, сделанное на борту яхты, менее чем за несколько часов собрало более десятка тысяч лайков и восторженных комментариев.

По словам самой Шэрон, секрет кроется в генах и постоянной работе над собой. Вот уже много лет актриса занимается пилатесом, чередуя тренировки с силовым тренингом. Кроме того, Стоун — ярая противница пластической хирургии, она всегда признавалась, что хочет стареть естественно. Интенсивный антивозрастной уход она сочетает с регулярными массажами и аппаратными методиками.

Что касается диеты и питания, то здесь все достаточно просто: Шэрон старается есть не реже 5 раз в день маленькими порциями, а также выпивать не менее 1.5 литров воды. В приоритете — как можно больше овощей и белка в виде рыбы и морепродуктов, приготовленных на гриле без добавления соли.