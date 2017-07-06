59-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини

В свои 59 звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун остается одной из самых красивых актрис современности. Секретом того, как ей удается выглядеть значительно моложе своего реального возраста, актриса всегда называет гены. Секс-символ 90-х выступает против пластики и считает, что внешний вид зависит от отношения к себе и окружающему миру.

В доказательство действенности своей теории Стоун изредка публикует фотографии в купальнике. Вчера Шэрон выложила редкий снимок в бикини, который впечатлил подписчиков звезды: в комментариях актрису называют «дивой», а ее тело — «идеальным».