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    06 июля 2017

    59-летняя Шэрон Стоун опубликовала фото в бикини

    Актриса и секс-символ 90-х показала фигуру в купальнике

    В свои 59 звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун остается одной из самых красивых актрис современности. Секретом того, как ей удается выглядеть значительно моложе своего реального возраста, актриса всегда называет гены. Секс-символ 90-х выступает против пластики и считает, что внешний вид зависит от отношения к себе и окружающему миру.

    В доказательство действенности своей теории Стоун изредка публикует фотографии в купальнике. Вчера Шэрон выложила редкий снимок в бикини, который впечатлил подписчиков звезды: в комментариях актрису называют «дивой», а ее тело — «идеальным».

    По словам Шэрон Стоун, поддерживать себя в форме ей также помогают пилатес и правильное питание. При этом меню и программу тренировок актриса составляет в первую очередь исходя из вопросов здоровья, а не красоты, так как страдает сахарным диабетом.

    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун

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