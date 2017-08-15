53-летняя Эль Макферсон показала фигуру в купальнике

Кто, глядя на Эль Макферсон, рискнет предположить, что ей уже давно исполнилось пятьдесят. Словно вразрез всем законам природы, культовая супермодель 90-х не устает доказывать, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Последнее фото в Instagram знаменитости — верное тому доказательство.

На снимке Эль запечатлена в прыжке на берегу океана, из одежды на ней только спортивный раздельный купальник и широкополая шляпа. Глядя на роскошную фигуру модели, верится с трудом, что недавно ей исполнилось 53 года. В отличие от большинства коллег по цеху, Макферсон никогда не обрабатывает свои снимки в фотошопе и других онлайн-приложениях — у нее на странице вы сто процентов не найдете предательски поплывших стен и других выдающих наличие коррекции изображения объектов.