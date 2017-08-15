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    15 августа 2017

    53-летняя Эль Макферсон показала фигуру в купальнике

    Легендарная супермодель продемонстрировала роскошную физическую форму

    Кто, глядя на Эль Макферсон, рискнет предположить, что ей уже давно исполнилось пятьдесят. Словно вразрез всем законам природы, культовая супермодель 90-х не устает доказывать, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Последнее фото в Instagram знаменитости — верное тому доказательство.

    53-летняя Эль Макферсон показала фигуру в купальнике

    На снимке Эль запечатлена в прыжке на берегу океана, из одежды на ней только спортивный раздельный купальник и широкополая шляпа. Глядя на роскошную фигуру модели, верится с трудом, что недавно ей исполнилось 53 года. В отличие от большинства коллег по цеху, Макферсон никогда не обрабатывает свои снимки в фотошопе и других онлайн-приложениях — у нее на странице вы сто процентов не найдете предательски поплывших стен и других выдающих наличие коррекции изображения объектов.

    Секрет 53-летней Эль Макферсон на удивление прост: ежедневные занятия спортом и сбалансированное питание. Где бы ни находилась супермодель, она всегда находит время для короткой тренировки с собственным весом или любыми подручными средствами. Велосипедные прогулки и снорклинг на отдыхе — главное, не сидеть без дела. В вопросах еды Эль также крайне разборчива: в ее рационе вы не встретите ни красного мяса, ни молочных или хлебобулочных изделий. Такого режима легенда модельного бизнеса придерживается последние тридцать лет.

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