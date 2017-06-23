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23 июня 2017

47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру

Певица не устает доказывать, что возраст - всего лишь цифра в паспорте

Кто скажет, что Дженнифер Лопес вот-вот исполнится 50? Певица может похвастаться безупречной формой, о чем лишний раз свидетельствует новое селфи, сделанное звездой сразу же после возвращения из отпуска в Париже. Кажется, французские круассаны интересовали Джей Ло куда меньше ее нового возлюбленного Алекса Родригеса или тренажерного зала в отеле: иначе как объяснить идеальный пресс 47-летней знаменитости, который она с гордостью продемонстрировала подписчикам? Впрочем, многие особо наблюдательные поклонники заподозрили певицу в злоупотреблении фотошопом.

47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру

Известно, что Лопес с особым вниманием подходит к своему рациону, а также интенсивным танцевальным и силовым тренировкам в зале, однако никто не станет отрицать, что с каждым новым мужчиной красавица расцветает как никогда. Так было с Каспером Смартом, а теперь — с Алексом Родригесом. Рядом со спортсменом певица действительно преобразилась, стала еще сексуальнее и женственнее, а ее выходы неизменно собирают восторженные отзывы со стороны модных критиков.

47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру

Во время недавней романтической поездки отношения влюбленных, кажется, перешли на кардинально новый уровень. Если раньше Дженнифер старалась не афишировать свой новый роман, то теперь ее лента Instagram пестрит трогательными совместными кадрами с Алексом. Пара проводит вместе уже второй отпуск: зимой они также отдыхали на Багамах, правда, тогда их поездка носила сугубо конфиденциальный характер.

47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру
47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру
47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру

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