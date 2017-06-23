47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру

Кто скажет, что Дженнифер Лопес вот-вот исполнится 50? Певица может похвастаться безупречной формой, о чем лишний раз свидетельствует новое селфи, сделанное звездой сразу же после возвращения из отпуска в Париже. Кажется, французские круассаны интересовали Джей Ло куда меньше ее нового возлюбленного Алекса Родригеса или тренажерного зала в отеле: иначе как объяснить идеальный пресс 47-летней знаменитости, который она с гордостью продемонстрировала подписчикам? Впрочем, многие особо наблюдательные поклонники заподозрили певицу в злоупотреблении фотошопом.

Известно, что Лопес с особым вниманием подходит к своему рациону, а также интенсивным танцевальным и силовым тренировкам в зале, однако никто не станет отрицать, что с каждым новым мужчиной красавица расцветает как никогда. Так было с Каспером Смартом, а теперь — с Алексом Родригесом. Рядом со спортсменом певица действительно преобразилась, стала еще сексуальнее и женственнее, а ее выходы неизменно собирают восторженные отзывы со стороны модных критиков.