Ким Кардашьян вернулась в прежнюю форму

Месяц назад в сеть попали фотографии Ким Кардашьян в бикини, на которых она предстала не в лучшей форме: в сети обсуждали лишний вес и целлюлит звезды и обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа. Позже девушка прокомментировала ситуацию в одном из интервью: «Я видела те ужасающие фотографии со мной, но люди их просто отфотошопили и добавили резкость. Конечно, сейчас я не в лучшей форме. Я не занималась спортом около 12 недель из-за того, что мне были проведены две гинекологические операции. Я перестала себе нравиться, но тут были сделаны эти фото, все стало выглядеть намного хуже, чем в реальной жизни. После этого я поняла, что мне нужно срочно начинать тренироваться».