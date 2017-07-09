Ким Кардашьян вернулась в прежнюю форму

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Телезвезда начала интенсивно тренироваться после обсуждений ее неидеальной фигуры в сети
Месяц назад в сеть попали фотографии Ким Кардашьян в бикини, на которых она предстала не в лучшей форме: в сети обсуждали лишний вес и целлюлит звезды и обвиняли в чрезмерном использовании фотошопа. Позже девушка прокомментировала ситуацию в одном из интервью: «Я видела те ужасающие фотографии со мной, но люди их просто отфотошопили и добавили резкость. Конечно, сейчас я не в лучшей форме. Я не занималась спортом около 12 недель из-за того, что мне были проведены две гинекологические операции. Я перестала себе нравиться, но тут были сделаны эти фото, все стало выглядеть намного хуже, чем в реальной жизни. После этого я поняла, что мне нужно срочно начинать тренироваться».
Ким решила нанять нового диетолога и обратилась к звездному тренеру Don-A-Matrix. На новых фото, сделанных на днях, Ким бегает под палящим солнцем и выполняет кардио-упражнения. Очевидно, что тренер не щадит звезду, Кардашьян даже добавила фото с наставником в свой Instagram, подписав: «Ненавижу его».
Тем не менее тренировки дали плоды: Ким похудела, а вместе с идеальным прессом вернулись и 100 тысяч подписчиков, которые отписались от звезды после скандальных фотографий.