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15 февраля 2017

Звезды, которые неожиданно стали блондинками

Знаменитости, кардинально сменившие оттенок волос

Героини нашего обзора долгие годы оставались верны темному оттенку волос. Именно поэтому их неожиданное решение перекраситься в блонд стало настоящей бьюти-сенсацией. В нашем обзоре мы собрали знаменитостей, которые удивили нас своим кардинальным преображением.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Младшая сестра из семейства Кардашьян-Дженнер — большая любительница экспериментов с образом. 19-летней Кайли ничего не стоит в один день из жгучей брюнетки трансформироваться в сексуальную блондинку. Один из самых любимых оттенков знаменитости — клубничный блонд, к которому она возвращается с завидной регулярностью. Тем не менее поклонники звезды реалити уверены, что все кардинальные эксперименты с волосами — не более чем удачно подобранный парик. Судя по Instagram младшей сестры Ким Кардашьян, у Кайли целая коллекция дорогостоящих аксессуаров от Lace Wigs, специализирующихся на выпуске самых качественных париков в Голливуде.

Кэти Перри

Кэти Перри

Еще одна знаменитость, удивившая общественность неожиданным переходом от темного к светлому оттенку волос, — Кэти Перри. На прошедшей церемонии «Грэмми» певица предстала в неожиданном для нее образе блондинки. Кэти и раньше любила эксперименты с внешностью: в прошлом у нее были и синие, и розовые, и фиолетовые волосы, однако до пепельного блонда дело никогда не доходило. Скептики поговаривают, что и тут не обошлось без пресловутых Lace Wigs: лучшее доказательство тому — идеально ровная линия роста волос, которая выдает наличие парика. В то же время в интернете появились фотографии певицы, сделанные накануне музыкальной премии: на них у Кэти Перри ярко-рыжие пряди, которые говорят об осветлении темного пигмента волос для перехода к нынешнему оттенку.

Виктория Боня

Виктория Боня

Долгие годы Виктория Боня оставалась верна своему натуральному оттенку волос — телеведущая ни разу в жизни не красила и не осветляла волосы. Именно поэтому неожиданное решение it-girl перекраситься в платиновую блондинку вызвало недоумение среди ее подписчиков в Instagram. Истинная причина подобных перемен не заставила себя долго ждать — радикальная смена имиджа совпала с непростым этапом в жизни Виктории, а именно расставанием с гражданским супругом, миллионером Алексом Смерфитом, с которым 37-летняя знаменитость воспитывает дочку Анджелину. Кажется, новый оттенок волос действительно открыл перед Боней совершенно иные горизонты: на днях телеведущая побывала в гостях у легендарного футболиста, капитана сборной Италии Фабио Каннаваро, чтобы взять у него эксклюзивное интервью для своего блога.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк в скором времени впервые станет мамой, что, впрочем, не мешает ей продолжать активно участвовать в съемках. Так, на недавних снимках, появившихся в Instagram супермодели, красавица-шатенка предстала в кардинально новом образе. Шейк опубликовала селфи с бэкстейджа рекламной кампании, демонстрируя новую прическу и светлый оттенок волос, вызвав неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Тем не менее спустя неделю беременная Ирина была замечена на романтическом пикнике со своим женихом Брэдли Купером — волосы супермодели были вновь натурального каштанового оттенка.

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