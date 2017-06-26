Первый месяц лета практически подошел к концу, однако героини нашего обзора, кажется, ничуть не переживают из-за того, что не успели похудеть к лету. За последние годы в их внешности произошли существенные изменения, которые сегодня обсуждает весь мир

Рианна

Изменения, произошедшие во внешности Рианны, одна из любимых тем западных таблоидов. За последние полгода певица набрала ни много ни мало 15 килограммов лишнего веса. Впрочем, барбадосская красавица, кажется, ничуть не переживает по этому поводу, ловко перекроив гардероб под свою новую фигуру. Место сексуальных «голых» платьев заняли концептуальные костюмы и платья oversize, прекрасно маскирующие все видимые недостатки.

Нелли Фуртадо

Нелли Фуртадо всегда могла похвастаться женственными формами, однако трансформация, произошедшая с ней за последние годы, что говорится, налицо. Канадская певица сильно располнела, однако осталась верна экстравагантным сценическим костюмам, которые, увы, совершенно не красят ее сильно изменившуюся фигуру.

Мэрайя Кэри

После расставания с молодым бойфрендом Мэрайя Кэри пустилась во все тяжкие: за короткий период в несколько месяцев певица набрала более 7 килограммов лишнего веса. Несмотря на то, что последние годы знаменитость в принципе не могла похвастаться по-девичьи стройной фигурой, новые изменения внесли существенные коррективы в ее внешний облик — узнать на свежих снимках Мэрайю образца начала 2000-х практически невозможно.

Оливия Уайлд