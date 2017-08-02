Знаменитости, которые не скрывают, что делали пластику

Любое внешние перемены знаменитостей мгновенно становится предметом обсуждения в СМИ. Большинство звезд отрицают, что прибегали к услугам пластических хирургов, даже если результат работы врачей виден невооруженным взглядом. В обзоре ELLE — 10 честных знаменитостей, которые не скрывают, что делали пластику.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм в 1996, 2007 и 2016

В 1999 году тогда еще участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм увеличила грудь, однако в 2010-м отказалась от силиконовых имплантатов. Недавно в письме самой себе 18-летней Бекхэм призналась, что сожалеет о том, что вообще пошла на операцию. «Это просто признак закомплексованности. Нужно радоваться тому, что у тебя есть», — заявила Виктория.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон в 1990 году

Дженнифер Энистон в 2015 году

Как и ее героиня Рэйчел из сериала «Друзья», Дженнифер Энистон была недовольна формой своего носа. Ринопластика — единственная пластическая операция, наличие которой актриса не отрицает (по сведениям прессы, Дженнифер также увеличивала грудь), но всегда уточняет, что согласилась на нее исключительно по медицинским показаниям. Первую операцию Энистон сделала еще во время съемок в «Друзьях», а вторую спустя десять лет — первоначальный результат ее не удовлетворил.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор в 1991 году

Дрю Бэрримор в 2015 году

Обладательница от природы пышного бюста, Дрю Бэрримор всегда стеснялась размера своей груди, и поэтому в 1992 году решилась уменьшить ее. «Я очень люблю свое тело и то, как оно сейчас выглядит. Есть что-то неловкое в теме женской груди, потому что мужчины постоянно обращают на нее внимание. Когда грудь слишком большая, ты становишься застенчивой. У тебя болит спина. Ты выглядишь слишком тяжелой в любой одежде. Это некомфортно», — объяснила свое решение актриса.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в 2009 году

Кайли Дженнер в 2015 году

Долгое время младшая из сестер Кардашьян-Дженнер уверяла поклонников, что ее пухлые губы — это всего лишь удачный макияж. Два года назад Кайли все же раскрыла правду: чтобы добиться желаемого эффекта, она сделала серию инъекций. «Мои губы были слишком тонкими. Я думала, что никто не захочет целовать меня», — пояснила она.

Крис Дженнер

Крис Дженнер в 1990 году

Крис Дженнер в 2016 году

Увлечение пластикой и уколами красоты у четы Кардашьян — семейное. Глава клана Крис Дженнер откровенно говорит обо всех своих экспериментах со внешностью — ботоксе, филлерах и прочем. После четвертой беременности Крис сделала подтяжку лица и вставила в грудь имплантаты. В 2012 году в эфире своего реалити-шоу заявила о решении повторной операции на грудь. Весь процесс снимали на камеру и затем показали по американскому телевидению. «Менять имплантаты надо каждые 10 лет. Мой сюжет — это важное сообщение женщинам», — уточнила Дженнер.

Крисси Тейген

Крисси Тейген в 2007 году

Крисси Тейген в 2016 году

Модель Крисси Тейген открыто говорит о том, что ее внешность — результат пластики. «Все, кроме щек, — просто фейк. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказать об этом. Я ни о чем не жалею», — рассказала Тейген. По словам супруги Джона Ледженда, она делала ринопластику, коррекцию формы губ и еще ряд операций на лице.

Памела Андерсон

Памела Андерсон в 1992 году

Памела Андерсон в 2014 году

Звезда «Спасателей Малибу» уверяет, что увеличение груди — единственное, что она действительно изменила в своей внешности. Памела несколько раз вставляла имплантаты, вынимала их, чтобы продать с аукциона, и вставляла новые. «Моя грудь сделала мою карьеру», — любит говорить Андерсон. Поклонники подозревают актрису и в других операциях, но сама Памела отрицает это, говоря, что предпочитает естественное старение и даже не пользуется солнцезащитными средствами.

Игги Азалия

Игги Азалия в 2012 году

Игги Азалия в 2015 году

27-летняя Игги Азалия делала ринопластику, а также увеличила грудь. «Отрицать пластические операции глупо, — считает певица. — К тому же я хотела рассказать о своем опыте женщинам, донести до них, что в этом нет ничего плохого или стыдного. Жить со своими недостатками непросто, решиться на изменения — еще сложнее. Как бы то ни было, важно помнить: достичь абсолютного совершенства невозможно».

Мелани Гриффит

Мелани Гриффит в 1990 году

Мелани Гриффит в 2016 году

Ринопластика, подтяжки, блефаропластика — в попытках угнаться за молодостью Мелани Гриффит сделала несколько пластических операций, которые изменили ее практически до неузнаваемости. Из-за этого Гриффит почти перестали поступать предложения о съемках. «Я сделала первую операцию около 20 лет назад, просто потому что боялась стареть. Я поняла, что совершила ошибку, когда стала слышать обидные комментарии в адрес своей внешности. Мне было больно. Надеюсь, что сейчас я выгляжу лучше», — говорит Мелани.

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей в 1987 году

Дженнифер Грей в 2015 году