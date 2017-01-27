‪Время вспять: звезды, которые похорошели со временем ‬

Коко Шанель говорила: «Если женщина к 30 годам не стала красавицей, то она просто глупа». Героини нашей подборки — женщины умные. ‬В отличие от красавиц из предыдущего обзора, которым так и не удалось обмануть время, эти девушки следовали принципу «не родись красивой»: ‪роскошными женщинами они стали со временем — именно о таких говорят, что с годами они становятся только лучше, как хорошее вино.

‪Дженнифер Лопес‬

‪Никто и никогда не прочил коренастой девушке, типичной латиноамериканке, вселенской славы. Джей Ло работала на подтанцовке и не помышляла о славе до поры до времени. Но в один прекрасный день Дженнифер решила, что ей по силам тягаться с роскошными красавицами в самых разных талантах. Умелая работа косметологов с филлерами, выпрямление волос, модный шатуш, правильный мейкап — сегодня, в свои 47 лет, певица выглядит моложе и сексуальнее, чем в нежные 20 лет.

Блейк Лайвли

Звезда сериала «Сплетница» и голливудских блокбастеров славится идеальной фигурой и пропорциональным лицом. Не все поклонники помнят, что такая красота жены Райана Рейнольдса — почти полностью результат удачной пластики. Отсутствие груди Блейк ликвидировала внушительными имплантами, а свой нос исправила путем радикальной ринопластики. Надо сказать, результат получился невероятным — Блейк выглядит моложе и эффектнее сейчас, чем на заре карьеры.

Ксения Собчак

‪Несмотря на то, что Ксения казалась девушкой без комплексов, очевидно, что не все в своей внешности ее устраивало на заре карьеры. В светской тусовке всплывало имя короля ринопластики Раджа Канодия, который работал над идеальными пропорциями лиц Скарлетт Йоханссон и Кэмерон Диас. Так это или нет, не суть — важно лишь, что к 30 годам Ксения не просто похорошела, но кардинально сменила имидж. На смену ультрасексуальным образам гламурных нулевых пришел интеллектуальный шик, вместо «Дома-2» случился телеканал «Дождь», да и прочие рупоры оппозиции с удовольствием приглашают Собчак в качестве колумниста и автора.

Гвен Стефани

Как превратиться из невнятного подростка в роскошную голливудскую диву? Такой мастер-класс Гвен Стефани преподает нам едва ли не постоянно в последние годы. Красавица, умница, икона стиля, сегодня певица выглядит настолько роскошно, что с трудом вспоминается, как много лет назад она начинала карьеру — в 90-е — и каким гадким утенком тогда казалась. Если и была пластика, то очень уместная, а найденный стиль превратил Гвен и вовсе в диву дивную, которая в свои 47 лет, без сомнений, даст фору себе 20-летней.

Ким Кардашьян

Красивая армянская девушка, Ким всегда знала, чего хочет от жизни. Что касается внешности, то и здесь звезда реалити взялась за себя с присущей ей фантазией — на помощь фирменному контурингу и ресницам пришли лучшие хирурги Голливуда, которые сузили спинку и кончик носа, поработали с линией бровей и подбородка. Результат — идеальные пропорции лица и ощущение, что Ким молодеет год от года.

Кейт Уинслет

Кейт времен «Титаника» и Кейт сегодня — это небо и земля. И это при том, что оскароносная актриса всегда была склонна к полноте. Впрочем, эту борьбу Уинслет с блеском выиграла — юношеская припухлось, испарившись, вовсе не лишила ее прелести. Кроме того, появился лоск и выправка элегантной женщины. Словом, возраст ей к лицу.

‪Иванка Трамп

‪Самая известная из детей нынешнего президента США — настоящая красавица. Справедливости ради стоит сказать, что Иванка была хороша всегда, но в стремлении к совершенству довела свою внешность до идеальных пропорций. Удачная ринопластика и увеличение груди вполне позволили бы Иванке Трамп стать звездой Голливуда, но она предпочла карьеру, смежную с политической деятельностью отца и супруга.

‪Майли Сайрус