Вера Брежнева кардинально сменила образ

Долгие годы Вера Брежнева оставалась верна длинным волосам и классическому окрашиванию шатуш. Каково же было удивление поклонников, когда на снимках в Instagram певица появилась в совершенно новом для нее образе. Место длинных локонов занял удлиненный боб — стрижка, которую выбирают самые продвинутые голливудские девушки. Изменился и оттенок волос: стал более холодным и монотонным, без бликов и цветовых нюансов.

После шквала комментариев под фотографиями (как положительных, так и отрицательных) Вера ответила на критику большим постом, который озаглавила как «ответы на часто задаваемые вопросы». По словам певицы, ее отношения с длинными волосами длились чуть больше 15 лет и она ничуть не жалеет о принятом решении попрощаться с ними. Сейчас красавица-блондинка проводит отпуск на побережье и, кажется, уже полностью свыклась с новой прической: удлиненный боб Вера укладывает в стильные пляжные волны.