Стал известен секрет стройности Одри Хепберн

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Близкие знаменитой актрисы XX века рассказали, что помогало ей поддерживать себя в форме
Актриса Одри Хепберн была и остается для многих эталоном женской фигуры: при росте в 174 см она весила 50 кг, а объем ее талии составлял всего 56 см. В недавнем интервью журналу People родные звезды прошлого века раскрыли секрет ее стройности.
«Люди думают, что она была стройной потому, что у нее было расстройство пищевого поведения, но это неправда, — говорит ее сын Лука Дотти. — Она любила итальянскую еду и пасту. Она ела много зерновых, иногда мясо, но всегда придерживалась правила есть небольшими порциями».
Возлюбленный Хепберн Роберт Уолдерс уточнил, что Одри никогда не сидела на диетах, предпочитая наслаждаться едой, и даже могла позволить себе по вечерам съесть немного шоколада и выпить бокал шотландского виски. «У нее был здоровый обмен веществ, но она все равно всегда старалась соблюдать меру. При этом на завтрак у нас мог быть хлеб с вареньем, на обед — цыпленок или телятина с пастой или свежими овощами, а на ужин — суп с курицей и овощами», — рассказал Уолдерс.
Во время Второй мировой войны Хепберн пришлось пережить голод. Сама актриса не раз говорила, что, возможно, именно это повлияло на ее фигуру. «К концу войны она была очень близка к смерти, — говорит ее сын. — Она выжила, питаясь крапивой и луковицами тюльпанов. Еще она постоянно пила, чтобы хоть как-то наполнить желудок. Следствием этого стала анемия, с которой она потом боролась всю жизнь».