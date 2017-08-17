Стал известен секрет стройности Одри Хепберн

Актриса Одри Хепберн была и остается для многих эталоном женской фигуры: при росте в 174 см она весила 50 кг, а объем ее талии составлял всего 56 см. В недавнем интервью журналу People родные звезды прошлого века раскрыли секрет ее стройности.

«Люди думают, что она была стройной потому, что у нее было расстройство пищевого поведения, но это неправда, — говорит ее сын Лука Дотти. — Она любила итальянскую еду и пасту. Она ела много зерновых, иногда мясо, но всегда придерживалась правила есть небольшими порциями».

Возлюбленный Хепберн Роберт Уолдерс уточнил, что Одри никогда не сидела на диетах, предпочитая наслаждаться едой, и даже могла позволить себе по вечерам съесть немного шоколада и выпить бокал шотландского виски. «У нее был здоровый обмен веществ, но она все равно всегда старалась соблюдать меру. При этом на завтрак у нас мог быть хлеб с вареньем, на обед — цыпленок или телятина с пастой или свежими овощами, а на ужин — суп с курицей и овощами», — рассказал Уолдерс.



