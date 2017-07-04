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    04 июля 2017

    Секреты идеального макияжа от Натальи Османн

    Известный блогер рассказала о том, как создает знаменитые образы

    Наталья Османн, известный lifestyle-блогер, недавно побывала на вечеринке по случаю открытия Выставки Dior в Париже. Мы решили воспользоваться возможностью и выведать у девушки несколько лайфхаков, актуальных в путешествии.

    Наталья Османн

    ELLE Любите ли вы макияж? С какого возраста им пользуетесь?

    НАТАЛЬЯ ОСМАНН Так как я постоянно нахожусь на фото- и видеосъемках, где без него не обойтись, то в обычной жизни стараюсь наносить косметику по минимуму. Крашу брови, ресницы, и мне уже комфортно.

    Наверное, как и многие девочки, с класса 6-7 я тайком брала мамины помады и пользовалась ими. Полноценный макияж я начала делать с 14 лет, когда устроилась на телеканал в родном городе и надо было работать с камерой, еще занималась профессионально танцами, и для выступлений тоже приходилось краситься.

    Наталья Османн

    ELLE Почему вы сегодня используете Dior? Это дань уважения бренду и вера в дипломатию?

    Н.О. Я люблю Dior за фирменный стиль, элегантность и, конечно, качество! Пользуясь косметикой Dior, ты выглядишь естественно. Когда я была юной, часто смотрела модные иностранные журналы, российский глянец, и Dior был мечтой. Для меня образ девушки Dior – элегантный, культурный, интеллигентный, красивый, молодой. К нему всегда хотелось стремиться. Сейчас приятно осознавать, что я сотрудничаю Dior и я рада, что мы подходим друг к другу. Люблю легендарный аромат Miss Dior, и перед поездкой была в предвкушении презентации новой версии аромата в Париже - уверена, что все поклонницы бренда останутся в таком же восторге, как и я! А еще в моей сумочке всегда лежит тушь Diorshow Pump’n’Volume, тональный крем Diorskin Forever и несколько помад Rouge Dior.

    Наталья Османн

    ELLE Ваш makeup-минимум? И максимум?

    Н.О. Минимум - карандаш для бровей и тушь для ресниц, а максимум во время съемок не знает, если честно, границ! Особенно тяжелым арсеналом приходится пользоваться, когда готовишься к съемкам в национальных костюмах - один из самых красивых мейкапов у меня был в Индии, когда мы создавали традиционный образ невесты в этой стране.

    В обычной жизни я всегда стремлюсь к тому, чтобы макияж максимально подчеркивал мою естественность и природные достоинства. Набор средств макияжа от Dior идеально подходит для этих целей!

    Dior

    1. Помада Dior Addict Lip Tattoo в оттенке 421 Natural Beige 2. Тушь Diorshow Pump n Volume 3. Тональный крем Diorskin Forever в оттенке 010

    ELLE Дайте несколько советов для тех, кто путешествует налегке? Beauty-musthave и минимальный набор одежды.

    Н.О. Обязательно джинсы и майка или брюки и майка, хотя я очень люблю носить юбки и платья, но в путешествии выбираю комфорт. Во-вторых, любимый аромат, он иногда краше, чем макияж! Бывает, когда общаешься с человеком, то обращаешь внимание на его запах, в хорошем смысле этого слова. Всегда имейте при себе косметичку со средствами travel size, которые точно не изымут из вашей ручной клади. Я также всегда беру с собой сухой шампунь, он очень выручает, когда нет времени помыть и уложить волосы.

    Dior

    1. Сияющая пудра Diorskin Nude Air Luminizer 001 2. Тени Diorshow 5 Couleurs в оттенке 647 Undress 3. Румяна Posy Glow

    ELLE У вас в кадре всегда идеальный маникюр. Как вам удается его сохранять в таком состоянии, особенно в путешествиях?

    Н.О. Я просто делаю его чаще всего натуральным, максимально коротким, закругленный квадрат, наношу гель-лак - держится очень долго! Бежевый или прозрачный – универсальный Nude подходит под все.

    Наталья Османн

    ELLE Ваша самая безумная или экзотическая beauty-находка? А какая была самая полезная?

    Н.О. Путешествуя по Индии и Азии, я столкнулась с тем, что местные жители пользуются маслами из различных растений или фруктов. Теперь они всегда со мной, как в обычной жизни, так и в самолете. Особенно люблю индийские и аювердические. Всегда хожу в локальные spa-салоны по приезду и выведываю их секреты - натуральные продукты, распространенные в их местности.

    Наталья Османн

    ELLE Какой стиль макияжа вы выбрали для вечеринки Dior?

    Н.О. Очень свежий, романтичный, легкий, мерцающий, отдохнувший и слегка подчериквающий глаза макияж. Идеальный пример - мой образ для коктейля Dior в Париже, на который меня готовила визажист Саша Кириенко.

    Наталья Османн

    ELLE С чем у вас ассоциируется бренд Dior? Beauty- и fashion-wise.

    Н.О. Ассоциаций очень много. Наверное, с невероятным поместьем и замком La Colle Noire, вокруг которого цветут сады, а в нем поют экзотические птицы. И помимо этого, в нем очень много современного, бренд задает тренды. Dior сейчас сфокусирован на молодом поколении, и мне это очень импонирует. Я за то, чтобы с достаточно раннего возраста приучать девушек к прекрасному и, конечно, Dior - номер 1 в этом!

    Наталья Османн

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