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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

13 февраля 2017

Самые красивые Водолеи в истории

Эталонные красавицы, родившиеся с 20 января по 18 февраля

Кажется, сама судьба благоволит тому, чтобы артистичные Водолеи достигали головокружительных высот в сферах искусства и шоу-бизнеса. Девушки, родившиеся в период с 20 января по 18 февраля, - тонко чувствующие натуры, склонные к самовыражению в творческих профессиях и вопросах стиля. Супермодели, актрисы, певицы – десятки героинь глянцевых обложек принадлежат именно к 11 знаку зодиакального круга. В обзоре ELLE – самые красивые Водолеи, чьи имена у всех на слуху.

Шэрон Тейт

24 января 1943 года

Шэрон Тейт

Миа Фэрроу

9 февраля 1945 года

Миа Фэрроу

Кристи Бринкли

2 февраля 1954 года

Кристи Бринкли

Джина Дэвис

21 января 1956 года

Джина Дэвис

Джия Каранджи

29 января 1960 года

Джия Каранджи

Настасья Кински

24 января 1961 года

Настасья Кински

Дженнифер Энистон

11 февраля 1969 года

Дженнифер Энистон

Дениз Ричардс

17 февраля 1971 года

Дениз Ричардс

Эмбер Валлетта

9 февраля 1974 года

Эмбер Валлетта

Любовь Толкалина

16 февраля 1978 года

Любовь Толкалина

Алиша Киз

25 января 1981 года

Алиша Киз

Вера Брежнева

3 февраля 1982 года

Вера Брежнева

Светлана Ходченкова

21 января 1983 года

Светлана Ходченкова

Даутцен Крез

23 января 1985 года

Даутцен Крез

Эмма Робертс

10 февраля 1991 года

Эмма Робертс

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