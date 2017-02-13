Самые красивые Водолеи в истории

Кажется, сама судьба благоволит тому, чтобы артистичные Водолеи достигали головокружительных высот в сферах искусства и шоу-бизнеса. Девушки, родившиеся в период с 20 января по 18 февраля, - тонко чувствующие натуры, склонные к самовыражению в творческих профессиях и вопросах стиля. Супермодели, актрисы, певицы – десятки героинь глянцевых обложек принадлежат именно к 11 знаку зодиакального круга. В обзоре ELLE – самые красивые Водолеи, чьи имена у всех на слуху.