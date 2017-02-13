Самые красивые Водолеи в истории

Полная версия
Эталонные красавицы, родившиеся с 20 января по 18 февраля
Кажется, сама судьба благоволит тому, чтобы артистичные Водолеи достигали головокружительных высот в сферах искусства и шоу-бизнеса. Девушки, родившиеся в период с 20 января по 18 февраля, - тонко чувствующие натуры, склонные к самовыражению в творческих профессиях и вопросах стиля. Супермодели, актрисы, певицы – десятки героинь глянцевых обложек принадлежат именно к 11 знаку зодиакального круга. В обзоре ELLE – самые красивые Водолеи, чьи имена у всех на слуху.
24 января 1943 года
9 февраля 1945 года
2 февраля 1954 года
21 января 1956 года
29 января 1960 года
24 января 1961 года
11 февраля 1969 года
17 февраля 1971 года
9 февраля 1974 года
16 февраля 1978 года
25 января 1981 года
3 февраля 1982 года
21 января 1983 года
23 января 1985 года
10 февраля 1991 года
Лучшее на Elle