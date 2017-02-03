Самые красивые рыжеволосые знаменитости

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Ко дню рождения Айлы Фишер — фотогалерея самых привлекательных обладательниц золотистых прядей
Рыжий цвет волос всегда ассоциировался с чем-то мистическим и загадочным, окружая свою обладательницу ореолом таинственности. Во времена инквизиции девушки с таким оттенком волос без суда и следствия обвинялись в колдовстве. Сейчас медные локоны уже не связывают с наличием потусторонней силы, но, по мнению психологов, они свидетельствует о легком нраве и беспечном характере. Между тем, геном рыжих волос обладают всего 2 % населения Земли, а проявляется он и того реже.
Среди мировых знаменитостей, признанных красавиц и секс-символов немало рыжеволосых – они стали олицетворением своей эпохи и задали новые стандарты красоты. Самые яркие рыжеволосые красавицы всех времен – в нашем обзоре.
Айла Фишер
Жизнерадостная и лучезарная Айла Фишер не расстается с родным цветом волос, который помогает ей воплощать на экране яркие комедийные образы.
Рита Хейворт
Ослепительная Рита Хейворт, один из первых секс-символов Голливуда, прославилась в эпоху блондинок. Ради роли в фильме «Леди из Шанхая» она осветлила свои кудри, но быстро поняла, что потеряла индивидуальность, и вернулась к привычному оттенку.
Джуди Гарланд
Американская актриса Джуди Гарланд, ставшая звездой благодаря роли юной Дороти Гейл из «Волшебника страны Оз», стала одной из первых знаменитостей, сделавших рыжий цвет волос своей визитной карточкой.
Николь Кидман
Австралийка Николь Кидман от природы обладает оттенком «рыжий блонд». Актриса не раз пыталась стать блондинкой, но всегда непременно возвращалась к родному золотисто-медовому цвету, перекрашиваясь лишь для экранных образов.
Джулианна Мур
Насыщенный медный цвет волос Джулианны Мур – также не результат окрашивания, а натуральный оттенок, которому актриса не изменяет уже многие годы.
Кристина Хендрикс
Образ сексуальной красотки Кристины Хендрикс был бы неполным без фарфоровой кожи и густых рыжих прядей.
Джессика Честейн
Современное воплощение образа классической голливудской дивы Джессика Честейн точно знает, как выгодно преподнести свой необычный золотой оттенок волос.
Эмма Стоун
Эмма Стоун успела примерить самые разные оттенки волос, но именно с рыжим цветом ее внешность гармонирует лучше всего.
Синтия Дикер
Бразильская модель Синтия Дикер собственным примером доказывает, что рыжие девушки могут быть не только милыми и забавными, но и безумно сексуальными.
Лили Коул
Уже первые появления Лили Коул на подиуме эксперты назвали «рыжей революцией». Выпускница Кембриджа с кукольной внешностью всего за несколько сезонов смогла стать одной из самых успешных моделей Великобритании.
Эми Адамс
Актриса Эми Адамс делает ставку на классический гламур, подчеркивая свой яркий цвет волос с помощью красной помады.
Джулия Робертс
Джулия Робертс покорила весь мир своими упругими рыжими кудрями в «Красотке» и стала одной из главных звезд Голливуда.
Марсия Кросс
Самая яркая «отчаянная домохозяйка» Марсия Кросс бережно ухаживает за своими волосами и оберегает фарфоровую кожу от солнечных лучей.
Милла Йовович
В последнее время Милла Йовович предпочитает быть брюнеткой, но мы уверены, что именно с рыжими кудрями она само очарование!
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