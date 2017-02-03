Самые красивые рыжеволосые знаменитости

Рыжий цвет волос всегда ассоциировался с чем-то мистическим и загадочным, окружая свою обладательницу ореолом таинственности. Во времена инквизиции девушки с таким оттенком волос без суда и следствия обвинялись в колдовстве. Сейчас медные локоны уже не связывают с наличием потусторонней силы, но, по мнению психологов, они свидетельствует о легком нраве и беспечном характере. Между тем, геном рыжих волос обладают всего 2 % населения Земли, а проявляется он и того реже.

Среди мировых знаменитостей, признанных красавиц и секс-символов немало рыжеволосых – они стали олицетворением своей эпохи и задали новые стандарты красоты. Самые яркие рыжеволосые красавицы всех времен – в нашем обзоре.