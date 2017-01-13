Самые красивые Козероги в истории

Полная версия
Эталонные красавицы, родившиеся под десятым знаком зодиакального круга
Меланхоличные и рассудительные Козероги многим кажутся внешне холодными. За этой холодностью кроется рациональность, усердие и строгость, свойственные людям, родившимся с 22 декабря по 19 января. Представители знака отличаются сильным характером и амбициозностью, ведущими их к достижению поставленных целей. Женщины-Козероги обладают шармом и притягательностью, покоряя мужчин не кокетством, а мудростью и магнетизмом. В обзоре ELLE – самые красивые знаменитости, родившиеся под знаком Козерога.
27 декабря 1901 года
24 декабря 1922 года
1 января 1939 года
20 января 1963 года
23 декабря 1967 года
12 января 1967 года
16 января 1974 года
2 января 1976 года
17 января 1980 года
28 декабря 1981 года
9 января 1982 года
2 января 1983 года
6 января 1986 года
7 января 1988 года
9 января 1989 года
ELLE рекомендует
Лучшее на Elle