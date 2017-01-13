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13 января 2017

Самые красивые Козероги в истории

Эталонные красавицы, родившиеся под десятым знаком зодиакального круга

Меланхоличные и рассудительные Козероги многим кажутся внешне холодными. За этой холодностью кроется рациональность, усердие и строгость, свойственные людям, родившимся с 22 декабря по 19 января. Представители знака отличаются сильным характером и амбициозностью, ведущими их к достижению поставленных целей. Женщины-Козероги обладают шармом и притягательностью, покоряя мужчин не кокетством, а мудростью и магнетизмом. В обзоре ELLE – самые красивые знаменитости, родившиеся под знаком Козерога.

Марлен Дитрих

27 декабря 1901 года

Марлен Дитрих

Ава Гарднер

24 декабря 1922 года

Ава Гарднер

Мишель Мерсье

1 января 1939 года

Мишель Мерсье

Ингеборга Дапкунайте

20 января 1963 года

Ингеборга Дапкунайте

Карла Бруни

23 декабря 1967 года

Карла Бруни

Рената Литвинова

12 января 1967 года

Рената Литвинова

Кейт Мосс

16 января 1974 года

Кейт Мосс

Пас Вега

2 января 1976 года

Пас Вега

Зои Дешанель

17 января 1980 года

Зои Дешанель

Сиенна Миллер

28 декабря 1981 года

Сиенна Миллер

Кейт Миддлтон

9 января 1982 года

Кейт Миддлтон

Кейт Босуорт

2 января 1983 года

Кейт Босуорт

Ирина Шейк

6 января 1986 года

Ирина Шейк

Хейли Беннетт

7 января 1988 года

Хейли Беннетт

Нина Добрев

9 января 1989 года

Нина Добрев
Памела Андерсон и другие сильно изменившиеся звездыBeauty-экспертиза ELLE: аромат Mitsouko, Guerlain

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