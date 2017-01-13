Самые красивые Козероги в истории

Меланхоличные и рассудительные Козероги многим кажутся внешне холодными. За этой холодностью кроется рациональность, усердие и строгость, свойственные людям, родившимся с 22 декабря по 19 января. Представители знака отличаются сильным характером и амбициозностью, ведущими их к достижению поставленных целей. Женщины-Козероги обладают шармом и притягательностью, покоряя мужчин не кокетством, а мудростью и магнетизмом. В обзоре ELLE – самые красивые знаменитости, родившиеся под знаком Козерога.