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Румер Уиллис продолжает эксперименты с внешностью
По поводу необычной внешности дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса в Голливуде слагают легенды: девушки унаследовали самые невыгодные черты лица от обоих родителей. По словам 28-летней Румер, это настоящее наказание, особенно когда «твоя мать — международный секс-символ, а отец — главный голливудский красавец».
Румер Уиллис, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис
Будучи подростком, девушка сильно комплексовала из-за массивной челюсти, которая досталась ей от знаменитого отца, поэтому, как только ей исполнилось 18 лет, приняла решение лечь под нож пластического хирурга. В результате Румер получила аккуратный и симметричный овал лица с мягко очерченным подбородком.
2006 год
2017 год
Судя по новым снимкам актрисы, следующим шагом на пути к заветному идеалу стало увеличение губ. Если взглянуть на фото дочери Уиллиса буквально годичной давности, становится очевидно, что Румер прибегла к инъекциям филлерами для создания эффекта пухлых губ. Подобное преображение стало большой неожиданностью для поклонников знаменитости, так как после операции по коррекции овала лица девушка признавалась, что абсолютно довольна своей внешностью и не планирует дальнейших экспериментов.
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