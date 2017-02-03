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03 февраля 2017

Бьюти-эволюция дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса

Румер Уиллис продолжает эксперименты с внешностью

По поводу необычной внешности дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса в Голливуде слагают легенды: девушки унаследовали самые невыгодные черты лица от обоих родителей. По словам 28-летней Румер, это настоящее наказание, особенно когда «твоя мать — международный секс-символ, а отец — главный голливудский красавец».

Румер Уиллис, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис

Румер Уиллис, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис

Будучи подростком, девушка сильно комплексовала из-за массивной челюсти, которая досталась ей от знаменитого отца, поэтому, как только ей исполнилось 18 лет, приняла решение лечь под нож пластического хирурга. В результате Румер получила аккуратный и симметричный овал лица с мягко очерченным подбородком.

2006 год

2006 год

2017 год

2017 год

Судя по новым снимкам актрисы, следующим шагом на пути к заветному идеалу стало увеличение губ. Если взглянуть на фото дочери Уиллиса буквально годичной давности, становится очевидно, что Румер прибегла к инъекциям филлерами для создания эффекта пухлых губ. Подобное преображение стало большой неожиданностью для поклонников знаменитости, так как после операции по коррекции овала лица девушка признавалась, что абсолютно довольна своей внешностью и не планирует дальнейших экспериментов.

Румер Уиллис
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Брюс Уиллис и Деми Мур снимутся вместе

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