По поводу необычной внешности дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса в Голливуде слагают легенды: девушки унаследовали самые невыгодные черты лица от обоих родителей. По словам 28-летней Румер, это настоящее наказание, особенно когда «твоя мать — международный секс-символ, а отец — главный голливудский красавец».

Румер Уиллис, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис

Будучи подростком, девушка сильно комплексовала из-за массивной челюсти, которая досталась ей от знаменитого отца, поэтому, как только ей исполнилось 18 лет, приняла решение лечь под нож пластического хирурга. В результате Румер получила аккуратный и симметричный овал лица с мягко очерченным подбородком.

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