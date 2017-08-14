«Роза никогда не будет подсолнухом»: 20 цитат супермоделей о красоте

«В 16 я была нелепой тощей девчонкой — ноги, ресницы и больше ничего. И вдруг все начали говорить, что я великолепна. Помню, я подумала: ну все, люди сошли с ума». Твигги «Я вообще восхищаюсь женской красотой и считаю, что женское тело гораздо красивее мужского. Это мое личное мнение. Например, я могу оказаться в полном ступоре от красивой груди». Наталья Водянова «Быть красивой — значит быть довольной самой собой. Я не хочу молодиться, не хочу выглядеть неестественно. Мне удобно в том возрасте, в каком я сейчас нахожусь. Я живу в мире с самой собой». Иман

«Конечно, можно бесконечно повторять, что красота идет изнутри, но хорошая косметика еще никому не вредила. Ведь она помогает сохранять и поддерживать то, что нам дала природа, а также выигрышно преподносить себя». Карли Клосс «Истинная красота — это намного больше, чем просто симпатичное лицо и хорошая фигура. Это все вместе — уверенность в себе, личность, то, как человек относится к другим людям». Ирина Шейк «Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой». Кейт Мосс «Даже я по утрам не выгляжу как Синди Кроуфорд». Синди Кооуфорд «Да, у меня не типичная фигура для модели. Но злобная критика не заставит меня худеть. Мне нравится быть сексуальной. Я горжусь этим». Джиджи Хадид «Думаю, самые красивые люди — те, кто не просто производит впечатление. Они трогают вас до глубины души». Белла Хадид «Когда вы не следите за тем, что едите — вы превращаетесь в мусорное ведро». Жизель Бундхен

«Роза никогда не будет подсолнухом, а подсолнух — розой. Все цветы прекрасны по-своему, то же касается и женщин». Миранда Керр «Для меня идея о том, что красота идет изнутри, всегда имела смысл. Думаю, чувствовать себя красивой важнее, чем быть красивой. Хотя обычно, если вы прекрасно себя чувствуете, то и выглядите великолепно». Кристи Тарлингтон «Гораздо легче в жизни быть милой и игривой блондинкой. Цвет волос, как аромат или белье, добавляет изюминку». Кэндис Свейнпол «Секрет моей привлекательности прост: здоровое питание, спорт и хорошее настроение». Адриана Лима «Я знаю, я симпатичная, но все равно есть вещи, которые меня не устраивают в моей внешности. Например, я считаю, что у меня слишком светлая кожа, поэтому я никогда не загораю. Мне бы хотелось есть все, что хочется, не полнея, а еще иногда мне не нравятся мои веснушки». Анна Вьялицына