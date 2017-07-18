Российские звезды без макияжа (фото)

Знаменитостям по рангу положено выглядеть идеально. Для этого все средства хороши, и даже если порой не обойтись без фотошопа — ну что ж, пусть будет так, ведь цель оправдывает средства. Впрочем, честность тоже может играть на руку артисту, рискующему показать публике свой естественный облик. Особо мудрые или просто искренние звезды не стесняются этой естественности и, опережая папарацци, демонстрируют с помощью социальных сетей фото без «тюнинга», «до и после», так сказать. И публика это ценит. Российские звезды в последнее время активно появляются без макияжа, и далеко не всегда эта смелость вызывает у фанатов реакцию в духе «ужас». Скорее наоборот: восхищение первозданной красотой.

Кристина Орбакайте

Похоже, способность сохранить себя передается по наследству. Кристина Орбакайте почти одновременно с мамой разместила в своем аккаунте фото, подписав «Настроение ч/б» (что интригующе звучит, ибо снимок цветной). Певица, представшая перед поклонниками без макияжа, выглядит настолько естественно, что можно подумать (и ошибиться), что мейкап все-таки есть, просто он незаметен.

«Российские звезды без макияжа» — это действительно тренд, и в своей активности наши знаменитости даже опережают западных коллег. Список тех, кто — хотя бы на время — отказывается от услуг визажистов, довольно внушителен.

Ксения Собчак

Ксения Собчак, известная независимым нравом и равнодушием к оценкам окружающих, до беременности почти не публиковала фото без макияжа, но затем взялась за это без каких-либо сомнений. И правильно делает.

Алсу

Алсу без стеснения и опасений публикует в Instagram снимки без макияжа. И часто сопровождает это чудесными комментариями в духе того, что любое начало дня волшебно, и никто не виноват, если у нас недосып. Похоже, эту житейскую мудрость сама певица соблюдает безукоризненно.

Наталья Водянова

Как и Алсу, знаменитая топ-модель — многодетная мама, но возраст, похоже, над Натальей невластен. В ее Instagram периодически появляются фото без макияжа, которые наглядно демонстрируют, что нет таких обстоятельств, которые помешали бы женщине выглядеть на все сто.

Ирина Шейк

Еще одна мировая звезда модельного бизнеса долгое время предпочитала являть себя публике во всей своей ослепительной красе (что было несложно). После рождения первенца Ирина стала порой показываться с иной, домашней, личной стороны. Совсем недавно в Instagram Шейк было опубликовано фото, на котором позирует на пляже в купальнике, без косметики и с мокрыми волосами. Менее чем за сутки фото собрало 326 тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев.

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова — депутат, актриса, мама и просто красавица. Настолько красавица, что ее обаянию ничто не может быть помехой. А естественная красота, напротив, делает Марию прекрасней вдвойне. Российские звезды не боятся жить без макияжа на публику, и публика ценит это доверие и смелость по достоинству.

Вера Брежнева

Вера Брежнева в последнее время, похоже, потеряла интерес к «официальным» фото в своем аккаунте. Что правильно — мы, честно говоря, с трудом отличаем Веру в гриме от Веры без косметики. По словам певицы, тональную основу она использует только для съемок и концертов, в остальных случаях предпочитая корректор и пудру, а блеск и помаду просто заменяет бальзамом и карандашом для губ.

Полина Гагарина