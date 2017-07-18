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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    18 июля 2017Кузьмичев Игорь

    Российские звезды без макияжа

    Знаменитости без грима и фотошопа

    Знаменитостям по рангу положено выглядеть идеально. Для этого все средства хороши, и даже если порой не обойтись без фотошопа — ну что ж, пусть будет так, ведь цель оправдывает средства. Впрочем, честность тоже может играть на руку артисту, рискующему показать публике свой естественный облик. Особо мудрые или просто искренние звезды не стесняются этой естественности и, опережая папарацци, демонстрируют с помощью социальных сетей фото без «тюнинга», «до и после», так сказать. И публика это ценит. Российские звезды в последнее время активно появляются без макияжа, и далеко не всегда эта смелость вызывает у фанатов реакцию в духе «ужас». Скорее наоборот: восхищение первозданной красотой.

    Кристина Орбакайте

    Российские звезды без макияжа

    Похоже, способность сохранить себя передается по наследству. Кристина Орбакайте почти одновременно с мамой разместила в своем аккаунте фото, подписав «Настроение ч/б» (что интригующе звучит, ибо снимок цветной). Певица, представшая перед поклонниками без макияжа, выглядит настолько естественно, что можно подумать (и ошибиться), что мейкап все-таки есть, просто он незаметен.

    «Российские звезды без макияжа» — это действительно тренд, и в своей активности наши знаменитости даже опережают западных коллег. Список тех, кто — хотя бы на время — отказывается от услуг визажистов, довольно внушителен.

    Ксения Собчак

    Российские звезды без макияжа (фото)

    Ксения Собчак, известная независимым нравом и равнодушием к оценкам окружающих, до беременности почти не публиковала фото без макияжа, но затем взялась за это без каких-либо сомнений. И правильно делает.

    Алсу

    Российские звезды без макияжа ужас

    Алсу без стеснения и опасений публикует в Instagram снимки без макияжа. И часто сопровождает это чудесными комментариями в духе того, что любое начало дня волшебно, и никто не виноват, если у нас недосып. Похоже, эту житейскую мудрость сама певица соблюдает безукоризненно.

    Наталья Водянова

    Российские звезды без макияжа без фотошопа

    Как и Алсу, знаменитая топ-модель — многодетная мама, но возраст, похоже, над Натальей невластен. В ее Instagram периодически появляются фото без макияжа, которые наглядно демонстрируют, что нет таких обстоятельств, которые помешали бы женщине выглядеть на все сто.

    Ирина Шейк

    Российские звезды без фотошопа

    Еще одна мировая звезда модельного бизнеса долгое время предпочитала являть себя публике во всей своей ослепительной красе (что было несложно). После рождения первенца Ирина стала порой показываться с иной, домашней, личной стороны. Совсем недавно в Instagram Шейк было опубликовано фото, на котором позирует на пляже в купальнике, без косметики и с мокрыми волосами. Менее чем за сутки фото собрало 326 тысяч лайков и более тысячи восторженных комментариев.

    Мария Кожевникова

    Российские звезды без макияжа до и после

    Мария Кожевникова — депутат, актриса, мама и просто красавица. Настолько красавица, что ее обаянию ничто не может быть помехой. А естественная красота, напротив, делает Марию прекрасней вдвойне. Российские звезды не боятся жить без макияжа на публику, и публика ценит это доверие и смелость по достоинству.

    Вера Брежнева

    Звезды без макияжа

    Вера Брежнева в последнее время, похоже, потеряла интерес к «официальным» фото в своем аккаунте. Что правильно — мы, честно говоря, с трудом отличаем Веру в гриме от Веры без косметики. По словам певицы, тональную основу она использует только для съемок и концертов, в остальных случаях предпочитая корректор и пудру, а блеск и помаду просто заменяет бальзамом и карандашом для губ.

    Полина Гагарина

    Звезды без макияжа фото

    «Июнь. Достать чернил и плакать... Наверное, Пастернак бы написал сейчас так», — поэтично откликнулась еще одна бесстрашная и прекрасная артистка, Полина Гагарина, на неудачное холодное лето-2017. Откликнулась селфи в шапке, пуховике и без грамма мейкапа на лице. Для Полины такие снимки — обычное дело, так же как и восторженные комментарии в духе «Единственная девушка, которая прекрасна и без косметики». Российские звезды без макияжа, судя по всему, волшебным образом действуют на окружающих.

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