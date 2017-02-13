Рената Литвинова опубликовала фото без макияжа

Красная помада, стрелки и ретро-прическа — классический образ Ренаты Литвиновой. Сложно поверить, но 12 января актриса отметила 50-летний юбилей. Несмотря на возраст, Литвинова не стесняется появляться на публике без макияжа и делиться в соцсетях естественными фотографиями. На днях Рената опубликовала новый снимок, где она запечатлена без косметики.

Актриса назвала кадр: «Честное фото». Снимок был сделан в Париже и уже набрал около 25 тысяч отметок «мне нравится».