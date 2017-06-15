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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

15 июня 2017

Распространенные ошибки в макияже, которые старят

Разбираем главные бьюти-табу на примере звезд

Благодаря возможностям современной бьюти-индустрии, понять, кому сегодня сколько лет, стало решительно невозможно. Совсем юные девушки в погоне за трендами выглядят не по годам зрело, а 40-летние, напротив, обретают вторую молодость. Разумеется, не последнюю роль в возрастных изменениях играет генетика, однако и про эстетическую медицину в паре с макияжем забывать не стоит. Вместе они способны полностью преобразить лицо, визуально скинув пару десятков лет, или же, наоборот, сделав намного старше.

Распространенные ошибки, которые старят
Распространенные ошибки, которые старят

Возьмем, к примеру, Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В юности у сестер были по-детски округлые лица, следствием чего стала неудачная операция по удалению комков Биша, а вместе с тем и чрезмерное увлечение уколами красоты. Как результат — к 30 годам лица Мэри-Кейт и Эшли превратились в неподвижные маски с утрированно впалыми щеками, большими глазами и неестественно объемными губами.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

2001 год

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

2017 год

Ко всему прочему, девушки питают странную любовь к образам в стиле бохо-шик: макияж с плотной матовой основой и небрежно растушеванной подводкой в сочетании с бледно-коричневой помадой дополнены укладками с эффектом грязных волос. Хотя близнецам только исполнилось тридцать, выглядят они значительно хуже и старше своих лет.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

2002 год

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

2013 год

В вопросах личной жизни сестры также выступают в тандеме: Эшли долгое время встречалась с 60-летним финансистом Ричардом Саксом, а Мэри-Кейт замужем за 48-летним Оливье Саркози — братом бывшего президента Франции Николя Саркози. Такие кавалеры - не лучшие помощники в погоне за ускользающей молодостью.

Эшли Олсен и Ричард Сакс

Эшли Олсен и Ричард Сакс

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Разительный контраст сестрам Олсен может составить Дженнифер Лопес. Кто, глядя на красавицу-певицу, рискнет предположить, что ей вот-вот исполнится пятьдесят? Джей Ло действительно удалось обмануть время: с годами она стала выглядеть едва ли не лучше чем на заре своей карьеры. Грамотно и вовремя сделанные эстетические процедуры в сочетании с естественным макияжем с акцентом на подсвеченную хайлайтером кожу сделали свое дело — дать Лопес больше тридцати пяти совершенно невозможно.

Дженнифер Лопес

1993 год

Дженнифер Лопес

2015 год

Мужчин себе звезда выбирает также под стать: долгое время ее бойфрендом был танцор Каспер Смарт, разница в возрасте с которым составляла 18 лет. Новый возлюбленный певицы Алекс Родригес младше Дженнифер всего на 6 лет — и вместе пара выглядит невероятно гармонично.

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

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