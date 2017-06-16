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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

16 июня 2017Сергеева Алина

Простые бьюти-трюки Селены Гомес, которые легко повторить

Секреты красоты самой популярной девушки в мире

Щеки — фирменная черта Селены. Ее мало волнует, что сегодня мода на высокие скулы и впалые щеки: свою особенность — пухлые щечки — она всячески подчеркивает. Звезде доступны любые ресурсы — например, убрать их лишний объем с помощью операции по удалению комков Биша. Однако она не просто не маскирует щеки, но делает на них акцент, добавляя влажного блеска и сияния с помощью хайлайтера. Нежные розовые румяна усиливают эффект и делают ее образ и по-девичьи очаровательным.

Селена Гомес

Выбирая между стрелками и ресницами, Селена предпочитает... и то, и другое. На фоне нежных щечек роковые стрелки выглядят особенно эффектно, а пышные ресницы добавляют взгляду драматичности.

Селена Гомес маникюр

Волосы — визитная карточка певицы. Густые, сильные, здоровые, блестящие — певица даже не пытается пробовать модные техники типа омбре, балаяж, шатуш, сохраняя индивидуальность.

Селена Гомес волосы

Что касается причесок, то звезда опять же делает ставку на простоту и изящество — длинные или каре, волнами или прямые, косы и хвосты. Никаких афрокосичек и бритых висков — только абсолютная женственность. Кстати, именно Селена ввела в моду элегантные небрежные пучки с выпущенными прядями.

Селена Гомес фото

Что касается маникюра, то девушка выбирает снова женственные форматы. Никаких коротких красных или черных ногтей — красивая удлиненная миндалевидная форма и спокойные нюдовые оттенки.

Селена Гомес маникюр

Фигура Селены очень изящная, гармоничная, поэтому она никогда не утрирует силуэт пуш-апами, поднимающими грудь, или огромными каблуками, удлиняющими ноги. Впрочем, акценты, которые делает певица, всегда играют особенно удачно — будь то обнаженные плечи с красиво выступающими ключицами или небрежно расстегнутая на одну лишнюю пуговицу рубашка. Прелесть Селены Гомес — в сохранении естественности, а выражение «все гениальное просто» — как раз про нее.

Селена Гомес стиль

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