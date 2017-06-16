Простые бьюти-трюки Селены Гомес, которые легко повторить

Щеки — фирменная черта Селены. Ее мало волнует, что сегодня мода на высокие скулы и впалые щеки: свою особенность — пухлые щечки — она всячески подчеркивает. Звезде доступны любые ресурсы — например, убрать их лишний объем с помощью операции по удалению комков Биша. Однако она не просто не маскирует щеки, но делает на них акцент, добавляя влажного блеска и сияния с помощью хайлайтера. Нежные розовые румяна усиливают эффект и делают ее образ и по-девичьи очаровательным.

Выбирая между стрелками и ресницами, Селена предпочитает... и то, и другое. На фоне нежных щечек роковые стрелки выглядят особенно эффектно, а пышные ресницы добавляют взгляду драматичности.

Волосы — визитная карточка певицы. Густые, сильные, здоровые, блестящие — певица даже не пытается пробовать модные техники типа омбре, балаяж, шатуш, сохраняя индивидуальность.

Что касается причесок, то звезда опять же делает ставку на простоту и изящество — длинные или каре, волнами или прямые, косы и хвосты. Никаких афрокосичек и бритых висков — только абсолютная женственность. Кстати, именно Селена ввела в моду элегантные небрежные пучки с выпущенными прядями.

Что касается маникюра, то девушка выбирает снова женственные форматы. Никаких коротких красных или черных ногтей — красивая удлиненная миндалевидная форма и спокойные нюдовые оттенки.