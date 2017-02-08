После 40 жизнь только начинается: откровенные фотосессии нестареющих красавиц

Этот материал можно было бы также назвать «Они обманули время» - определенно, эти женщины постигли секрет вечной молодости. Уж не знаем, какие молодильные яблочки они едят, но невероятный эффект их бесконечных преображений просто поразителен. Многие читатели, конечно, сейчас скажут про ресурсы звезды и их миллионы, только вот филлеры и лучшие пластические хирурги доступны всем богатым и знаменитым, но не все из них так органично и роскошно выглядят в свои 40+. Одной героине нашего обзора и вовсе 60+, но в это просто невозможно поверить - она до сих пор снимается в бикини для ведущего мирового глянца.

Хайди Клум

43 года

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Итак, Хайди Клум на этой неделе заставила говорить о себе благодаря тому, что снялась в откровенной фотосессии. Вроде бы ничего необычного, но матери четырех детей - 43 года, а она с легкостью до сих пор раздевается для рекламы нижнего белья. Предприимчивая немка не знает покоя - она качает ягодицы в спортзале, успевает сотрудничать с десятками марок, меняет любовников и является образцовой мамой. Для пятой коллекции собственного бренда Heidi Klum Intimates блондинка сняла целый лукбук интригующих образов - и вряд ли среди лучших юных кадров Victoria's Secret мы выдели что-то более убедительнее.

Дженифер Лопес

47 лет

Дженифер Лопес 47 лет. Будем честны: в нежные 20 она не выглядела так роскошно, как сейчас. Дженнифер из тех женщин, которые расцветают со временем, которые вкладывают в себя и свою внешность ресурсы, силы, энергию. Не родись красивой - это про таких, как она. С каждый годом ее образы убедительнее, поклонники - моложе, а тело совершеннее. Она всегда была в теле, но это тело всегда было в тонусе. Впрочем, сейчас она будто бы еще больше в тонусе, чем обычно. Свежее фото из ее инстаграма тому доказательство. Тут вам и грудь без намека на импланты, и девичья линия скул, и энергия женщины, которая тот еще огонь.

Светлана Бондарчук

48 лет

И еще одна вдохновляющая история. Высокие отношения с бывшим мужем и новый градус социальной жизни - Светлана Бондарчук продолжает в свои 48 лет молодеть, и новое фото в бикини с острова Сент-Барт тому доказательство. На общих фото с пляжных девичников Светлана выглядит порой даже убедительнее более юных подруг - свежая, подтянутая, загорелая.

Кристи Бринкли

63 года