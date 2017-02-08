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08 февраля 2017Стрелец Надежда

После 40 жизнь только начинается: откровенные фотосессии нестареющих красавиц

Наши мотиваторы - Джей Ло, Хайди Клум и Кристи Бринкли

Этот материал можно было бы также назвать «Они обманули время» - определенно, эти женщины постигли секрет вечной молодости. Уж не знаем, какие молодильные яблочки они едят, но невероятный эффект их бесконечных преображений просто поразителен. Многие читатели, конечно, сейчас скажут про ресурсы звезды и их миллионы, только вот филлеры и лучшие пластические хирурги доступны всем богатым и знаменитым, но не все из них так органично и роскошно выглядят в свои 40+. Одной героине нашего обзора и вовсе 60+, но в это просто невозможно поверить - она до сих пор снимается в бикини для ведущего мирового глянца.

Хайди Клум

43 года

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  • После 40 жизнь только начинается: откровенные фотосессии нестареющих красавиц | галерея [1] фото [1]
  • После 40 жизнь только начинается: откровенные фотосессии нестареющих красавиц | галерея [1] фото [3]
  • После 40 жизнь только начинается: откровенные фотосессии нестареющих красавиц | галерея [1] фото [2]
  • После 40 жизнь только начинается: откровенные фотосессии нестареющих красавиц | галерея [1] фото [4]

Итак, Хайди Клум на этой неделе заставила говорить о себе благодаря тому, что снялась в откровенной фотосессии. Вроде бы ничего необычного, но матери четырех детей - 43 года, а она с легкостью до сих пор раздевается для рекламы нижнего белья. Предприимчивая немка не знает покоя - она качает ягодицы в спортзале, успевает сотрудничать с десятками марок, меняет любовников и является образцовой мамой. Для пятой коллекции собственного бренда Heidi Klum Intimates блондинка сняла целый лукбук интригующих образов - и вряд ли среди лучших юных кадров Victoria's Secret мы выдели что-то более убедительнее.

Дженифер Лопес

47 лет

Дженифер Лопес 47 лет. Будем честны: в нежные 20 она не выглядела так роскошно, как сейчас. Дженнифер из тех женщин, которые расцветают со временем, которые вкладывают в себя и свою внешность ресурсы, силы, энергию. Не родись красивой - это про таких, как она. С каждый годом ее образы убедительнее, поклонники - моложе, а тело совершеннее. Она всегда была в теле, но это тело всегда было в тонусе. Впрочем, сейчас она будто бы еще больше в тонусе, чем обычно. Свежее фото из ее инстаграма тому доказательство. Тут вам и грудь без намека на импланты, и девичья линия скул, и энергия женщины, которая тот еще огонь.

Светлана Бондарчук

48 лет

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

И еще одна вдохновляющая история. Высокие отношения с бывшим мужем и новый градус социальной жизни - Светлана Бондарчук продолжает в свои 48 лет молодеть, и новое фото в бикини с острова Сент-Барт тому доказательство. На общих фото с пляжных девичников Светлана выглядит порой даже убедительнее более юных подруг - свежая, подтянутая, загорелая.

Кристи Бринкли

63 года

Ну и, наконец, любимая героиня наших обзоров - несравненная Кристи Бринкли, сверхчеловек, вандервуман, ролевая модель для каждой женщины за 30. Кристи вселяет в нас надежду, что не только после 40, но даже после 60 жизнь если не начинается, то вполне может быть насыщенной - по крайней мере ее творческая биография тому пример. Бринкли была чудо как хороша в молодости, но то, что сегодня она не сбавляет обороты - вот чему по-настоящему диву даешься. В 63 года сняться для Sports Illustrated в купальнике - и каком! Черная сетка, почти никакого простора для фантазии. Рядом дочери - одной 30, другой 18. Честное слово, мама более убедительна - и это не реверанс за ее былые заслуги, а факт. Словом, эти роскошные женщины, обманувшие время, стали настоящими мотиваторами для нас на этой неделе.

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