Почему они не хотят молодеть: звезды, отказавшиеся от уколов красоты

XXI век — безжалостное время, когда выглядеть на свой возраст становится практически неприлично. По крайней мере, в определенных сферах — медиа, пиаре и смежных с ними. Сегодня ведь можно все: убрать морщины филлерами и ботоксом, вернуть «поплывший» овал с помощью аппаратов типа «Альтеры», нитей или — как самый радикальный вариант — сделать круговую подтяжку. Можно, конечно, гораздо больше: поменять форму носа, разрез глаз, поднять брови, заострить подбородок. Но если говорить только лишь об омоложении, не трогая пропорции, тут огромное пространство для маневров. Самое парадоксальное, что это все стало доступно — 1 шприц ювидерма или суржидерма, самых популярных видов гиалуронки, в клиниках Москвы стоит ‪от 12 до 20‬ тыс рублей. Кроме того, омолаживающие процедуры настолько стали приметой времени, что сегодня редкая женщина скрывает, что делает что-то с лицом. Прямые трансляции прямо из кабинета косметолога стали такой же привычной историей, как и фото еды с геотегом модного ресторана. И если еще 10-15 лет назад звезды в погоне за красотой могли переборщить и неожиданно превратиться в живую мумию, у которой не двигается ни одна мышца лица, то сегодня подобных ошибок молодости почти не случается — у косметологов рука набита, да и мы с вами стали такими грамотными, что на глаз определяем, что и в каких количествах нам нужно убрать, добавить, заморозить или даже, напротив, рассосать (да, да, разжижающие гиалуронку растворы также входят в ассортимент каждой клиники).

Дженнифер Лопес

К чему это мы? Ах, да: время сегодня такое, что все могут выглядеть как Джей Ло в свои 47 лет, а выглядит она ошеломляюще молодо, лет на 35, не больше. Под лупой не разглядеть недостатков, и, разумеется, при всех генах и образе жизни она не обошлась без уколов красоты. Хорошо, профессионально сделанных уколов, которые вернули объем, где нужно, разгладили морщины и превратили ее лицо в свежий персик. Отчего же некоторые звезды сознательно не хотят обращаться к услугам врачей и косметологов и предпочитают идти не по пути Софи Лорен, которая снимается обнаженной в возрасте за 70, а скорее по пути Брижит Бардо, которая не постеснялась даже не пытаться бороться за свою некогда фантастическую красоту и постарела так, словно всю жизнь занималась тяжелым физическим трудом и не держала в руках крема для лица?

Софи Лорен

Брижит Бардо

Взгляните на Монику Беллуччи. Она и сейчас богиня. Могла бы не вылезать из зала и избавиться от своих морщинок, но пошла по другому пути — Беллуччи откровенно наплевательски относится к разного рода стандартам. Она поздно родила, никогда не жила в классическом браке, предпочитая гостевой, и даже в 90-е и 00-е, когда считалась красивейшей женщиной мира, она была больше в теле, чем было модно. Стареть Беллуччи предпочла естественно, по-европейски — в американских традициях все-таки такое встречается гораздо реже. Пока ее бывший муж встречается с юной мулаткой с идеальными пропорциями, Моника философски рассуждает о жизни в своих многочисленных интервью и откровенно презирает все, что заставило бы ее утратить индивидуальность. Хотя многим поклонникам все же хотелось бы, чтобы такая красота не увядала так быстро. Ведь можно же, для этого есть все ресурсы. Но — нет желания.

Моника Беллуччи

Еще одна европейка — Ванесса Паради. Ей 44. Но кто поверит? Некогда пухлощекая красавица с чувственными губами и милой щербинкой казалась настоящей Лолитой. Тот редкий тип красоты, который утрачивает шарм с уходом юности. Бывшая гражданская жена Джонни Деппа сильно сдала после расставания с актером. Вернуться в психологическую форму ей удалось, а вот красота ушла безвозвратно. Казалось бы, какой это возраст? В 44 сегодня рожают, выходят замуж и делают карьеру. Но Ванесса не убрала ни одной своей морщины и не стала прощаться с щербинкой, которая сейчас уже совсем ее не красит.

Ванесса Паради

Еще одна нимфетка и одна из красивейших женщин 90-х — супермодель Кейт Мосс. То ли вечный рок-н-ролл, то ли нежелание выглядеть гламурно тому виной, но к 40 годам от красоты не осталось и следа. Пытаться что-то менять Мосс не стала. Плохо это или хорошо, судить сложно. Порой естественное увядание смотрится куда благороднее попытки запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, но удивительно то, что отрицание возможностей современной косметологии некоторые звездные красавицы отрицают настолько радикально.