Почему она так хороша: секреты красоты Мелании Трамп

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Как первой леди США удается так прекрасно выглядеть?
Эта статья не о политике. Она о женской красоте. Несмотря на то, что красота — понятие относительное, редкий либерал не согласится, что красивее первой леди в истории США еще не было. У Франции была Бруни, но в Америке такое случилось впервые — первая леди, которая могла бы стать секс-символом Голливуда.
Да, нам нравится Мелания Трамп. Мы ничего не знаем о ней, кроме того, что она очень красива и что ее имя навсегда войдет в анналы истории моды — хотя бы благодаря образу в небесно-голубой кашемировой двойке Ralph Lauren. Этот реверанс в сторону Жаклин оказался прелестным — ну разве что с эмоциями Мелания справилась с трудом. Давление общества и нерадостная атмосфера на фоне параллельно проходящих маршей — откуда тут взяться лучезарной улыбке.
Мелании удается самое сложное — быть элегантной, сдержанной, но при этом не маскировать то, что она роскошная женщина. Признаться, были опасения, что привычка быть роскошной сыграет с ней злую шутку на мероприятиях самого высокого уровня. Но она справилась. Кстати, обошлась и без модных бьюти-примеров. Никакого сияния кожи — только матовые текстуры. Хайлатеры первая леди терпеть не может — все эти новомодные тенденции ей кажутся баловством для бэкстейджей модных недель.
Зато классические дымчатые смоки — ее тема. И нюдовая помада. А также акцент на скулы — ну еще бы, славянкам это очень идет.
В целом бьюти-тренды, которые задает Мелания, — это вчерашняя классика. Но разве что ее дымчатые смоки, которые творят лучшие визажисты мира, порой являются чудесами колористики — в день инаугурации они точно попали в цветовую гамму небесно-пыльного цвета.
Она почти никогда не делает акцент на губы — про таких говорят, что она an eyes girl. Зато смоки у Мелании всех форматов и мастей. В ее случае играют непростую роль мимические особенности — она смотрит, будто щурится, но интенсивные смоки обращают этот недостаток в достоинство. Говорят, она предпочитает тени MAC, смывает которые средствами Lancome.
Когда она говорит, что выступает против ботокса, то не лукавит — на инаугурации Дональда Трампа в те редкие моменты, когда Мелания улыбалась, отчетливо были видны мимические морщинки, которые, впрочем, ей очень идут. Именно они делают лицо живым. Если забыть о ее невероятных ногах в пепельно-голубых лодочках в тот самый день, то в целом можно сказать, что она выглядит на свой возраст, то есть на 46. Могла бы выглядеть на 30, но не хочет. Разумно, учитывая, что такой контраст с Трампом сыграл бы обоим не на пользу.
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