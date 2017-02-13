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13 февраля 2017

Почему главными героинями нашего времени стали беременные звезды?

Знаменитости, доказавшие, что в интересном положении карьера может пойти в гору

Настоящий бэби-бум охватил западный и российский шоу-бизнес: что ни месяц, то в прессе появляется известие о беременности очередной звезды. В этом году должны стать мамами Натали Портман, Марион Котийяр, Ирина Шейк, Бейонсе и еще с десяток знаменитостей, которые на собственном примере доказали — pregnancy is a new sexy. Более того, карьера некоторых из героинь нашего обзора с известием о скором прибавлении стала еще более успешной. Не верите? Убедитесь сами!

Бейонсе

Бейонсе
Бейонсе

Выступление беременной Бейонсе на церемонии «Грэмми-2017» совершенно точно войдет в копилку лучших перформансов премии всех времен. Невероятная сценография с многочисленными проекциями танцоров и самой певицы, а также появление на сцене матери и дочери знаменитости — супруга Джей Зи в очередной раз подтвердила статус признанной королевы западного шоу-бизнеса. О том, что Бейонсе находится в положении, стало известно накануне музыкальной премии — фото беременной знаменитости собрало более 10 млн лайков, установив рекорд в Instagram. К слову, новое выступление с «Грэмми» также уже стало самым просматриваемым видео с церемонии. Случайность или четко спланированный маркетинговый ход, ясно одно — главная power couple музыкальной индустрии снова в строю.

Ирина Шейк

Ирина Шейк
Ирина Шейк

Еще одна знаменитость, беременность которой стала настоящим откровением, — Ирина Шейк, вышедшая на подиум шоу Victoria’s Secret в Париже, будучи в интересном положении. Однако, в отличие от Бейонсе, известие о скором пополнении в семье модели стало неожиданностью не только для поклонников звезды, но и для организаторов показа. Дело в том, что на момент подписания документов на участие в шоу речи о декрете Шейк и быть не могло. Возможно, известие о беременности в какой-то мере стало откровением и для самой супермодели: вплоть до шестого месяца Ирина продолжала активно летать и сниматься, закрывая все обговоренные ранее проекты. Многие фотографы признавались после, что россиянка еще никогда не была такой гаромоничной и сексуальной в кадре, как в период беременности.

Ксения Собчак

В беременность Ксении Собчак многие не верили до последнего: сама знаменитость также никак не комментировала появившиеся в прессе слухи, продолжая активно работать и вести привычный светский образ жизни. Впервые об интересном положении Собчак заговорили в начале июня после ее появления на открытии выставки художника Льва Бакста в столичном музее Пушкина — поводом для обсуждения стал многослойный наряд, с трудом скрывающий заметно округлившийся живот знаменитости. Публичное признание не заставило себя долго ждать — спустя три месяца на музыкальном конкурсе «Новая волна» Собчак сделала каминг-аут. Телеведущая продолжала работать вплоть до последнего дня беременности: снималась в авторской передаче «Собчак живьем», а также посещала все значимые светские мероприятия Москвы, таким образом заявляя во всеуслышание, что ожидание ребенка может стать по-настоящему счастливым периодом в жизни каждой женщины.

Голливудские актрисы также не являются исключением: прошлым летом главной звездой Каннского кинофестиваля была Блейк Лайвли, которая именно там и перестала скрывать факт второй беременности. В нынешнем сезоне ни одна значимая ковровая дорожка не прошла без участия Марион Котийяр и Натали Портман, которые уже весной во второй раз станут мамами.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Натали Портман

Натали Портман

Марион Котийар

Марион Котийар

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