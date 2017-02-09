Пища богов: что едят «ангелы» Victoria's Secret

Глядя на безупречные тела «ангелов» Victoria's Secret, кажется, что эти девушки питаются воздухом и ночуют в спортзале. Безусловно, ангелоподобные красотки Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Изабель Гулар и Джоан Смоллс большую часть времени не позволяют себе лишнего и соблюдают особый режим (их система питания даже получила отдельное название «диета ангела»), чтобы поддерживать фигуру. Но даже «ангелы» не отказывают себе в маленьких человеческих слабостях в виде редких читмилов. ELLE узнал, какая «запрещенка» входит в рацион первых красавиц и как они питаются в течение дня.

Изабель Гулар

Счастливой обладательнице стального пресса и упругих ягодиц Изе Гулар изначально повезло с генами: от природы у бразильянки субтильное телосложение. При росте 177 см параметры модели 83-60-89, а вес всего 57 кг. При этом Изабель часто хвастается тем, что никогда не сидела на диете. В действительности же она просто старается налегать на фрукты, овощи и ягоды в свежем виде, делая из них смузи, заменяющие ей вечернюю трапезу. Впрочем, одновременно Гулар позволяет себе мясо всех видов и сортов и бобовые, что идет в разрез с основами диетического питания. Зато активный белок не дает чувствовать голод, терять мышечную массу и обеспечивает заряд энергии, что крайне важно во время тренировок в зале и на свежем воздухе. К слову, фитнесом наша героиня занимается до изнеможения, отдавая предпочтение петлям TRX, пилатесу, йоге, а также старым добрым скакалке и гантелям.

Алессандра Амбросио

Еще одна бразильянка, чьей точеной фигуре можно позавидовать, — Алессандра Амбросио. Роскошную форму топ-модели не испортило даже материнство (Амбросио — мама двоих детей), при этом девушка утверждает, что к соблюдению жестких диет не прибегает ни в коем случае. Алессандра обожает японскую кухню, часто перекусывает орехами и никогда не отдает ужин врагу. Модель также признается, что если ей хочется чего-нибудь вредного, она не отказывает себе в удовольствии, считая это невинным отступлением от режима. Слишком строгое отношение к себе грозит нервным срывом, убеждена бразильянка.

Кендалл Дженнер

Единственная в клане Кардашьян-Дженнер обладательница субтильных форм, 21-летняя Кендалл Дженнер, ко всему прочему, имеет благодатный для модели рост 179 см. Поддерживать себя в форме сводной сестре Ким Кардашьян помогает привычка пить травяные сборы — Кендалл выпивает до 10 чашек чая с лимонником в день. Рацион брюнетки состоит преимущественно из белковых продуктов, фруктов и овощей. Перекусывает Кендалл яблоками, которые иной раз заменяются (страшное дело) бургерами. Модель вовсе не скрывает свою слабость к фаст-фуду и периодически делится отчетами об ударных дозах угледов в своем рационе в Snapchat. Кстати, именно поддавшись влиянию Кендалл, сестры Хадид и Джоан Смоллс решили побаловать себя бургерами сразу после показа Victoria’s Secret.

Джоан Смоллс

Секрет стройности Джоан Смоллс — в дробном питании, то есть модель ограничивает размер порций и интервал между приемами пищи (он составляет не более четырех часов), нежели рацион. При этом топ-модель признается, что терпеть не может овощи, зато является преданной поклонницей родной пуэрториканской кухни, блюдами которой балует себя даже на ужин. Впрочем, на следующий же день беспощадно отрабатывает guilty pleasure в тренажерном зале.

Адриана Лима