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    14 августа 2017

    Пэрис Джексон кардинально сменила имидж

    Дочь поп-короля изменила цвет волос

    Все мы привыкли к Пэрис Джексон в амплуа голубоглазой девушки-эльфа с взъерошенной копной платиново-белых волос. Каково же было удивление поклонников дочери Майкла Джексона, когда она появилась на красной дорожке церемонии вручения наград Teen Choice Awards в новом для нее образе жгучей брюнетки.

    Пэрис Джексон кардинально сменила имидж фото [1]

    Для мероприятия 18-летняя Пэрис выбрала романтичное шифоновое платье пастельного оттенка с цветочным принтом, которое дополнила нюдовыми босоножками. Волосы девушки непривычного темного оттенка были слегка начесаны и собраны сзади в пучок. В макияже модели основной акцент был сделан на глаза при помощи ярко-оранжевых теней и удлиняющей туши. Им в тон были подобраны золотистые румяна с россыпью шиммера и нежно-персиковый блеск, который придал губам чувственности и выразительности.

    Пэрис Джексон кардинально сменила имидж фото [5]
    Пэрис Джексон кардинально сменила имидж фото [4]
    Пэрис Джексон кардинально сменила имидж фото [2]

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