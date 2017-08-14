Пэрис Джексон кардинально сменила имидж

Все мы привыкли к Пэрис Джексон в амплуа голубоглазой девушки-эльфа с взъерошенной копной платиново-белых волос. Каково же было удивление поклонников дочери Майкла Джексона, когда она появилась на красной дорожке церемонии вручения наград Teen Choice Awards в новом для нее образе жгучей брюнетки.

Для мероприятия 18-летняя Пэрис выбрала романтичное шифоновое платье пастельного оттенка с цветочным принтом, которое дополнила нюдовыми босоножками. Волосы девушки непривычного темного оттенка были слегка начесаны и собраны сзади в пучок. В макияже модели основной акцент был сделан на глаза при помощи ярко-оранжевых теней и удлиняющей туши. Им в тон были подобраны золотистые румяна с россыпью шиммера и нежно-персиковый блеск, который придал губам чувственности и выразительности.