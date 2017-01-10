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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

10 января 2017Кузьмичев Игорь

Памела Андерсон и другие сильно изменившиеся звезды

Топ-5 преображений знаменитостей

Многие знаменитости отказываются мириться с возрастными изменениями и прилагают усилия, чтобы остаться молодыми. Иногда эти попытки бывают не слишком удачными, а иногда действительно преображают. ‪ELLE‬ — о тех звездах, кто в последнее время поразил публику внешними переменами.

Памела Андерсон

Ноябрь 2016, январь 2017

Ноябрь 2016, январь 2017

Главный хитмейкер последних дней по части преображения — конечно, звезда «Спасателей Малибу». Памела Андерсон произвела фурор на благотворительном вечере, который устроил ее приятель Шон Пенн. Издалека актрису можно было принять за голливудскую диву пятидесятых, и дело не только в неожиданно скромном (по меркам Памелы) платье. Роскошные белые локоны, сменившие привычную прическу Андерсон, обрамляли удивительное, будто новое, лицо звезды. Идеально гладкая кожа, другие глаза, более пухлые губы — такое ощущение, что на вечеринку к Шону Пенну явился кто-то другой. Памела теперь выглядит лет на десять (если не больше) моложе, а с учетом того, что летом ей исполнится 50, в этом есть определенный резон. Правда, исчезла обычная для Андерсон живость и лицо стало похоже на восковую маску, к тому же очень бледную.

Ума Турман

Февраль 2015, ноябрь 2016

Февраль 2015, ноябрь 2016

В феврале 2015-го звездой соцсетей и светских СМИ стала Ума Турман. Актриса, которой на тот момент было 44 года, пришла на нью-йоркскую премьеру сериала «Пощечина» и вызвала настоящую оторопь у присутствующих. Неестественно гладкое лицо, исчезнувшие мешки под глазами и в целом новая форма лица заставили публику сплетничать о внушительных инъекциях ботокса. Муза Квентина Тарантино до комментариев опускаться не стала, при этом в СМИ, наряду со вполне правдоподобной ботокс-версией, рассматривался вариант «просто Ума стала меньше пользоваться косметикой». В итоге слухи довольно быстро сошли на нет, а сама Турман как ни в чем не бывало публикует в своем Instagram (чудесном, кстати) снимки, на которых продолжает честно стареть. И делаться все красивее.

Брэд Питт

Ноябрь 2015, январь 2017

Ноябрь 2015, январь 2017

У Питта, как известно, сейчас не самая светлая полоса в жизни: последний фильм «Союзники», на который ушла масса времени и сил, провалился в прокате и не понравился критикам, а самое главное — его оставила Анджелина Джоли. Перипетии развода, сложности в общении с детьми могут выбить из колеи кого угодно. Однако актер смог найти в себе силы и не только не сдался, но даже наоборот — расцвел. На протяжении осени Питт редко — по понятным причинам — появлялся на публике, но небольшой рекламный тур в поддержку «Союзников» порадовал фанатов актера. Брэд, в первой половине 2016-го выглядевший почти на свои пятьдесят с гаком, сейчас словно вернулся на десять лет назад — похудел, посвежел и вообще словно обнулился. Апофеозом стал выход Брэда на сцену в рамках все того же «Золотого глобуса». Актер, представлявший фильм «Лунный свет», продюсером которого он и является, сорвал бурные овации и восхищенные крики из зала.

Эмма Томпсон

Октябрь 2015, сентябрь 2016

Октябрь 2015, сентябрь 2016

Британская актриса никогда особо не гналась за красотой — в ее стандартном понимании. При этом она относится к тому типу женщин, что расцветают с годами. Чему свидетельство — нынешний облик Томпсон, заметно (на четыре размера) похудевшей за последние полтора месяца. Избавление от лишних килограммов невероятно преобразило Эмму, не скрывающую, что она сидела на диете. «Я нашла свою попу ошеломляюще огромной», — откровенно призналась актриса, не лишенная, как и положено англичанке (и давней хорошей подруге таких остроумцев, как Роуэн Аткинсон, Хью Лори и Стивен Фрай), чувства юмора. Сказано — сделано. Томпсон обратилась к Луизе Паркер, личному тренеру Кейт Миддлтон, заплатила 4 500 фунтов, и вот результат — минус восемь кило за шесть недель.

Дрю Бэрримор

Декабрь 2015, январь 2017

Декабрь 2015, январь 2017

Еще один пример силы воли — Дрю Бэрримор, которая впечатлила публику в том числе и на церемонии «Золотой глобус». На борьбу с лишним весом у актрисы ушел почти год, но дело того стоило. В январе 2016-го Дрю обещала, что возьмет себя в руки, но ей это не очень удавалось. Еще осенью фото Бэрримор, сделанные на мексиканском пляже, заставляли поклонников вздыхать — мол, не получается у актрисы прийти в форму. Но нет, все получилось.

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