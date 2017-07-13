От мала до велика: настоящий рост звезд

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Кто из знаменитостей подходит друг другу по росту?
Грамотно выстроенный кадр и различные киноуловки вроде удачного ракурса позволяют фотографам и режиссерам вводить зрителей в заблуждение относительно истинных параметров знаменитостей. ELLE выяснил настоящий рост знаменитостей и нашел 23 пары звезд, которые подходят друг другу по росту.
Дженнифер Лопес и Майкл Джей Фокс
Селена Гомес и Дэниэл Рэдклифф
Ева Мендес и Элайджа Вуд
Айшвария Рай и Том Круз
Кара Делевинь и Канье Уэст
Бар Рафаэли и Антонио Бандерас
Кейт Миддлтон и Джастин Теру
Белла Хадид и Том Харди
Шарлиз Терон и Иэн Сомерхолдер
Блейк Лайвли и Джуд Лоу
Моника Беллуччи и Джейсон Стэйтем
Ирина Шейк и Джонни Депп
Адриана Лима и Колин Фаррелл
Джиджи Хадид и Эндрю Гарфилд
Николь Кидман и Брэд Питт
Тейлор Свифт и Джаред Лето
Мелания Трамп и Джордж Клуни
Иванка Трамп и Орландо Блум
Брук Шилдс и Дэвид Бекхэм
Эль Макферсон и Леонардо ДиКаприо
Ева Герцигова и Джейми Дорнан
Ума Турман и Мэттью Макконахи
Мария Шарапова и Джерард Батлер
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