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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    13 июля 2017

    От мала до велика: настоящий рост звезд

    Кто из знаменитостей подходит друг другу по росту?

    Грамотно выстроенный кадр и различные киноуловки вроде удачного ракурса позволяют фотографам и режиссерам вводить зрителей в заблуждение относительно истинных параметров знаменитостей. ELLE выяснил настоящий рост знаменитостей и нашел 23 пары звезд, которые подходят друг другу по росту.

    Дженнифер Лопес и Майкл Джей Фокс

    Дженнифер Лопес и Майкл Джей Фокс

    Селена Гомес и Дэниэл Рэдклифф

    Селена Гомес и Дэниэл Рэдклифф

    Ева Мендес и Элайджа Вуд

    Ева Мендес и Элайджа Вуд

    Айшвария Рай и Том Круз

    Айшвария Рай и Том Круз

    Кара Делевинь и Канье Уэст

    Кара Делевинь и Канье Уэст

    Бар Рафаэли и Антонио Бандерас

    Бар Рафаэли и Антонио Бандерас

    Кейт Миддлтон и Джастин Теру

    Кейт Миддлтон и Джастин Теру

    Белла Хадид и Том Харди

    Белла Хадид и Том Харди

    Шарлиз Терон и Иэн Сомерхолдер

    Шарлиз Терон и Иэн Сомерхолдер

    Блейк Лайвли и Джуд Лоу

    Блейк Лайвли и Джуд Лоу

    Моника Беллуччи и Джейсон Стэйтем

    Моника Беллуччи и Джейсон Стэйтем

    Ирина Шейк и Джонни Депп

    Ирина Шейк и Джонни Депп

    Адриана Лима и Колин Фаррелл

    Адриана Лима и Колин Фаррелл

    Джиджи Хадид и Эндрю Гарфилд

    Джиджи Хадид и Эндрю Гарфилд

    Николь Кидман и Брэд Питт

    Николь Кидман и Брэд Питт

    Тейлор Свифт и Джаред Лето

    Тейлор Свифт и Джаред Лето

    Мелания Трамп и Джордж Клуни

    Мелания Трамп и Джордж Клуни

    Иванка Трамп и Орландо Блум

    Иванка Трамп и Орландо Блум

    Брук Шилдс и Дэвид Бекхэм

    Брук Шилдс и Дэвид Бекхэм

    Эль Макферсон и Леонардо ДиКаприо

    Эль Макферсон и Леонардо ДиКаприо

    Ева Герцигова и Джейми Дорнан

    Ева Герцигова и Джейми Дорнан

    Ума Турман и Мэттью Макконахи

    Ума Турман и Мэттью Макконахи

    Мария Шарапова и Джерард Батлер

    Мария Шарапова и Джерард Батлер

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