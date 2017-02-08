Оливия Уайлд кардинально сменила имидж

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Звезда сериала «Винил» перекрасилась в блондинку и отстригла боб-каре
Актриса Оливия Уайлд кардинально изменила прическу. Она отрезала боб-каре и перекрасилась в платиновую блондинку.
Фотографиями в новом образе актриса поделилась в Instagram. На одном из снимков Уайлд позирует вместе с актрисой Кейт Марой, которая сделала похожую прическу полгода назад.
Уайлд часто экспериментирует с волосами. За свою карьеру Оливия успела несколько раз сменить цвет волос: зрители видели ее блондинкой, шатенкой и темно-русой. Актриса также пробовала носить прямую челку, однако никогда не стриглась коротко.
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