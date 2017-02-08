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08 февраля 2017

Оливия Уайлд кардинально сменила имидж

Звезда сериала «Винил» перекрасилась в блондинку и отстригла боб-каре

Актриса Оливия Уайлд кардинально изменила прическу. Она отрезала боб-каре и перекрасилась в платиновую блондинку.

Фотографиями в новом образе актриса поделилась в Instagram. На одном из снимков Уайлд позирует вместе с актрисой Кейт Марой, которая сделала похожую прическу полгода назад.

Уайлд часто экспериментирует с волосами. За свою карьеру Оливия успела несколько раз сменить цвет волос: зрители видели ее блондинкой, шатенкой и темно-русой. Актриса также пробовала носить прямую челку, однако никогда не стриглась коротко.

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд

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