Оливия Уайлд кардинально сменила имидж

Фотографиями в новом образе актриса поделилась в Instagram. На одном из снимков Уайлд позирует вместе с актрисой Кейт Марой , которая сделала похожую прическу полгода назад.

Уайлд часто экспериментирует с волосами. За свою карьеру Оливия успела несколько раз сменить цвет волос: зрители видели ее блондинкой, шатенкой и темно-русой. Актриса также пробовала носить прямую челку, однако никогда не стриглась коротко.