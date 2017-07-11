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    11 июля 2017Матвеева Ирина

    Необычные звездные способы сбросить вес

    Как держат себя в форме Миранда Керр, Меган Фокс и другие знаменитости?

    Замороженные фруктовые соки, кокосовое масло, кофейный скраб — ELLE узнал, какие нестандартные способы похудения популярны среди звезд.

    Меган Фокс

    Меган Фокс

    Сохранять идеальные параметры Меган Фокс помогает яблочный уксус. По мнению актрисы, стакан воды с двумя разведенными в нем ложками уксуса в день ускоряет метаболизм, уменьшает аппетит и тягу к сладкому, а также очищает организм. Некоторые врачи с Меган не согласны и считают, что уксус наоборот негативно влияет на пищеварение.

    Дженнифер Энистон

    Дженнифер Энистон

    Звезда сериала «Друзья» по утрам выпивает стакан свежевыжатого лимонного сока. Актриса уверена, что это лучшее детокс-средство, которое освобождает организм от токсинов.

    Риз Уизерспун

    Риз Уизерспун

    Когда Риз нужно сбросить вес, она переходит на диету на основе детского питания. Правила просты: заменить им нужно только завтрак и обед, оставив ужин стандартным.

    Бейонсе

    Бейонсе

    Перед съемками в фильме «Девушки мечты» Бейонсе потеряла около 10 кг всего за пару недель. Позже певица призналась, что в этом время не употребляла в пищу ничего, кроме смеси кленового сиропа, кайенского перца и лимонного сока. Специалисты повторять эксперимент Бейонсе не рекомендуют — по их мнению, это может быть опасно для желудка.

    Миранда Керр

    Миранда Керр

    Секрет экс-«ангела» Victoria’s Secret — четыре чайные ложки кокосового масла в день перед едой. В составе этого масла содержится масса полезных кислот, которые помогают пище лучше усваиваться.

    Дженнифер Лопес

    Дженнифер Лопес

    Для снижения аппетита Джей Ло ежедневно вдыхает эфирное масло грейпфрута. Научно подобное действие грейпфрутового масла не доказано, однако врачи уточняют, что в любом случае и с любым эфирным маслом нужно быть предельно аккуратным, так как они могут иметь слишком сильный эффект на человека.

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    Смузи уже давно вошли в меню всех, кто придерживается правильного питания, но в основе того, что каждое утро пьет герцогиня Кэтрин, есть особенный ингредиент — спирулина. Эта водоросль повышает иммунитет, дарит заряд бодрости на целый день, способствует процессу похудения и делает кожу сияющей. В состав смузи Кейт также входит капуста, шпинат, салат ромэн и черника.

    Холли Берри

    Холли Берри

    Кофейный скраб — любимое средство Холли Берри. Актриса уверяет, что при его использовании не только исчезает целлюлит, но и уменьшаются объемы, так как кофеин ускоряет кровообращение.

    Лив Тайлер

    Лив Тайлер

    «Когда я принимаю душ, то в конце обливаю себя холодной водой. Друг стилист-парикмахер сказал мне, что во время такой процедуры закрываются кутикулы волос. А еще мне всегда кажется, что в этот момент я становлюсь немного худее», — уверена Лив Тайлер.

    Рене Зеллвегер

    Рене Зеллвегер

    Для роли Бриджит Джонс Рене Зеллвегер дважды приходилось сильно поправляться. Вернуться к своим обычным размерам и не сорваться с диеты актрисе помогали кубики замороженных фруктовых и овощных соков. Рене объясняла, что она боролась с чувством голода, рассасывая их.

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