Неидеальный Голливуд: звезды первой величины, которые набрали вес

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Новые стандарты красоты или распущенность?
Кажется, мир никогда не будет прежним: сразу несколько голливудских красавиц перестали следовать критериям, которые в течение нескольких лет были приняты за золотой стандарт красоты. Вес набирают практически все, и речь идет не о неожиданно появившихся щечках и паре лишних кило: некоторых медийных персон мы попросту перестали узнавать. Пока СМИ все чаще обсуждают социальный феномен в контексте популяризации бодипозитива и новой волны феминизма, рассмотрим подробнее, кто же особенно удивил нас.
Фигуристая, гибкая, с рельефными руками и плоским животом, барбадосская красавица считалась настоящим секс-символом Голливуда: крепкие ноги и тяжелый низ не сильно портили общую картину. Будучи спортивной девушкой, Рири всегда была в тонусе, а потом что-то пошло не так. Весь 2017 год прошел под знаком того, что певица набирала вес, и казалось, что поначалу она словно отказывалась верить в то, что немного «поплыла». Только когда мировые СМИ начали обращать внимание, что экстремальные мини выглядят на Рианне пугающе, девушке пришлось прибегнуть ко всем форматам «оверсайза»: в ход пошли широкие джинсовые куртки, высокие мужские ботинки, бейсболки и солнцезащитные очки. На волне повышенного внимания Рианна то и дело огрызается («Кто назвал меня полной?») и делает странные прически: так, на днях она выкрасила волосы в синий цвет.
Эта история стала настоящим триллером о том, что может случиться с женщиной за 40, если пустить вопрос режима на самотек. Американская певица Мэрайя Кэри, которая на заре карьеры была стройной девушкой, а в статусе звезды постоянно боролась с лишним весом, в какой-то момент решила расслабиться — и случилось непоправимое. По одним данным, она поправилась с 65 кг до 95 кг, а по другим, ее вес достигает уже рекордных 120 кг. Самым печальным в этой истории является то, что певица отказывается принимать данные метаморфозы, а потому ее концертные туры в последнее время становятся поводом для мемов в интернете. Корсеты и мини те же, но тело уже в них не помещается, а движения на сцене даются с большим трудом.
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория всегда была самой субтильной героиней культового сериала: ее фигура считалась абсолютно гармоничной, а сама актриса много раз говорила, что не склонна к полноте. Но то ли неудачи в личной жизни (2 развода, серия коротких романов), то ли отсутствие достойных ролей, то ли 40-летний рубеж — что-то в корне поменяло картину: Ева начала набирать вес. Когда случилась новая любовь и третье замужество, Лонгория было попыталась держать себя в рамках, но позже призналась, что расслабилась и позволила себе оказаться неидеальной. Благо супруг Хосе Антонио Бастон любит ее такой, какая она есть. Со всеми лишними килограммами.
История жизни певицы Кеши, которая несколько лет назад казалась одной из главных звезд мирового шоу-бизнеса и считалась красивой и энергичной девушкой, довольно драматична. После того, как артистка приобрела широкую известность, она призналась СМИ, что подвергалась насилию со стороны продюсера. Также девушка настаивает, что знаменитый Доктор Люк снабжал ее наркотиками и подвергал эмоциональному насилию. Суд заявления Кеши проигнорировал и обязал ее отработать контракт с продюсером. По итогам певица получила нервный срыв, ушла в затворничество и набрала 30 кг. Девушка настолько запустила себя, что некоторые звездные коллеги бьют тревогу по поводу ее состояния.
Канадская певица, которая взорвала мировую поп-сцену в 2000 году хитом I’m like a Bird, отличалась нестандартной фигурой — очень субтильный верх и тяжелый низ. С возрастом певица начала набирать вес —преимущественно в проблемных зонах, и скрыть их уже не получается.