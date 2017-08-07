Неидеальный Голливуд: звезды первой величины, которые набрали вес

Кажется, мир никогда не будет прежним: сразу несколько голливудских красавиц перестали следовать критериям, которые в течение нескольких лет были приняты за золотой стандарт красоты. Вес набирают практически все, и речь идет не о неожиданно появившихся щечках и паре лишних кило: некоторых медийных персон мы попросту перестали узнавать. Пока СМИ все чаще обсуждают социальный феномен в контексте популяризации бодипозитива и новой волны феминизма, рассмотрим подробнее, кто же особенно удивил нас.

Рианна: плюс 15 кг

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Фигуристая, гибкая, с рельефными руками и плоским животом, барбадосская красавица считалась настоящим секс-символом Голливуда: крепкие ноги и тяжелый низ не сильно портили общую картину. Будучи спортивной девушкой, Рири всегда была в тонусе, а потом что-то пошло не так. Весь 2017 год прошел под знаком того, что певица набирала вес, и казалось, что поначалу она словно отказывалась верить в то, что немного «поплыла». Только когда мировые СМИ начали обращать внимание, что экстремальные мини выглядят на Рианне пугающе, девушке пришлось прибегнуть ко всем форматам «оверсайза»: в ход пошли широкие джинсовые куртки, высокие мужские ботинки, бейсболки и солнцезащитные очки. На волне повышенного внимания Рианна то и дело огрызается («Кто назвал меня полной?») и делает странные прически: так, на днях она выкрасила волосы в синий цвет.

Мэрайя Кэри: плюс 40 кг

Эта история стала настоящим триллером о том, что может случиться с женщиной за 40, если пустить вопрос режима на самотек. Американская певица Мэрайя Кэри, которая на заре карьеры была стройной девушкой, а в статусе звезды постоянно боролась с лишним весом, в какой-то момент решила расслабиться — и случилось непоправимое. По одним данным, она поправилась с 65 кг до 95 кг, а по другим, ее вес достигает уже рекордных 120 кг. Самым печальным в этой истории является то, что певица отказывается принимать данные метаморфозы, а потому ее концертные туры в последнее время становятся поводом для мемов в интернете. Корсеты и мини те же, но тело уже в них не помещается, а движения на сцене даются с большим трудом.

Ева Лонгория: плюс 10 кг

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория всегда была самой субтильной героиней культового сериала: ее фигура считалась абсолютно гармоничной, а сама актриса много раз говорила, что не склонна к полноте. Но то ли неудачи в личной жизни (2 развода, серия коротких романов), то ли отсутствие достойных ролей, то ли 40-летний рубеж — что-то в корне поменяло картину: Ева начала набирать вес. Когда случилась новая любовь и третье замужество, Лонгория было попыталась держать себя в рамках, но позже призналась, что расслабилась и позволила себе оказаться неидеальной. Благо супруг Хосе Антонио Бастон любит ее такой, какая она есть. Со всеми лишними килограммами.

Кеша: плюс 30 кг

История жизни певицы Кеши, которая несколько лет назад казалась одной из главных звезд мирового шоу-бизнеса и считалась красивой и энергичной девушкой, довольно драматична. После того, как артистка приобрела широкую известность, она призналась СМИ, что подвергалась насилию со стороны продюсера. Также девушка настаивает, что знаменитый Доктор Люк снабжал ее наркотиками и подвергал эмоциональному насилию. Суд заявления Кеши проигнорировал и обязал ее отработать контракт с продюсером. По итогам певица получила нервный срыв, ушла в затворничество и набрала 30 кг. Девушка настолько запустила себя, что некоторые звездные коллеги бьют тревогу по поводу ее состояния.

Нелли Фуртадо: плюс 20 кг