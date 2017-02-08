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08 февраля 2017Матвеева Ирина

Метаморфозы: звезды, которые радикально худели и поправлялись

11 знаменитостей, изменившихся до неузнаваемости

Для многих людей звезды являются примерами для подражания, особенно в вопросах внешности и фигуры. При этом поклонники знаменитостей часто забывают, что те — тоже люди, которые подвержены скачкам веса. Причинами для набора и потери килограммов становятся не только стресс и беременность, но и, например, выгодные актерские контракты. В обзоре ELLE — 11 звезд, которые радикально похудели или поправились.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Для роли в фильме «Талли» всегда стройная Шарлиз Терон поправилась на 16 килограммов. Интересно, что это не первый раз, когда актрисе приходилось набирать вес ради карьеры. В 2004 году Шарлиз поправилась на 13 килограммов, чтобы вжиться в образ серийного убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр». Именно за этот фильм Терон получила «Оскар» как лучшая актриса.

Анджелина Джоли

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2»

Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2»

Анджелина Джоли

В последний год некогда одна из самых красивых и желанных актрис Голливуда Анджелина Джоли пугает поклонников своей чрезмерной худобой. Еще до объявления о разводе Джоли с Брэдом Питтом пресса и инсайдеры объясняли внешние изменения актрисы проблемами в семье. Расставшись с супругом, Энджи продолжает худеть: она не выходит в свет, а в обычной жизни прячет фигуру под свободной одеждой.

Татьяна Арно

Татьяна Арно
Татьяна Арно

В апреле 2013 года Ксения Собчак и Татьяна Арно поспорили, что всего за месяц Арно избавится от 10 килограммов. В случае проигрыша Татьяна должна была помыть машину Ксении в ее купальнике, а Ксения — публично извиниться. Татьяна Арно выиграла спор благодаря жесткой диете и ежедневным тренировкам, и Ксении Собчак пришлось записать песню-извинение.

Полина Гагарина

Полина Гагарина
Полина Гагарина

Сейчас в стройной блондинке Полине Гагарине сложно узнать победительницу «Фабрики звезд 2». Лишний вес певица набрала во время беременности: в 2007 году в браке с актером Петром Кисловым она родила сына Андрея. Чуть больше чем за полгода Гагарина похудела на 40 килограммов: с 88 до 48. Добиться этого ей удалось с помощью диеты чередования (Гагарина ела только рис, курицу и овощи) и больших физических нагрузок в Школе-студии МХАТ, где она тогда училась. «Сейчас я не сижу ни на каких диетах, просто стараюсь питаться правильно. Исключила мучное, сладкое, жирное. Иногда и вовсе забываю поесть. Кроме того, хожу в тренажерный зал: бегаю, качаюсь, плаваю и парюсь в сауне. Ну и, конечно, выкладываюсь на концертах», — рассказала в одном интервью певица.

Светлана Ходченкова

Кадр из фильма «Благословите женщину»

Кадр из фильма «Благословите женщину»

Светлана Ходченкова

Одна из самых красивых российских актрис Светлана Ходченкова дебютировала на большом экране в 2003 году в фильме «Благословите женщину». С тех пор Ходченкова сбросила около 20 килограммов. Поддерживать себя в форме ей помогает строгий контроль над рационом: актриса употребляет в пищу только вареные продукты и полностью исключила из своего меню крупы, мучное, жареное и соленое. Единственное, от чего Светлана не может отказаться, это черный шоколад.

Рене Зеллвегер

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Рене Зеллвегер

Роль непосредственной журналистки Бриджит Джонс принесла Рене Зеллвегер сумасшедшую популярность. Для первого фильма актриса поправилась на девять килограммов, а для сиквела набрала целых 15. «Мне очень хотелось получить эту роль, — рассказывала Рене. — Это ведь не какой-нибудь блокбастер, а тонкая психологическая лента». Чтобы соответствовать образу, Зеллвегер временно забросила спорт и увеличила суточный рацион до 4700 ккал. После съемок Рене худела под присмотром специалистов и уже через пару месяцев вновь блистала на красных дорожках. В 2016-м Рене предложили вернуться к роли Бриджит в третьей части истории. Актриса согласилась только при одном условии: она останется в своем весе. Продюсеры пошли на уступки, и героине Зеллвегер пришлось похудеть.

Бритни Спирс

Бритни Спирс
Бритни Спирс

Поп-принцесса конца 90-х – начала «нулевых» Бритни Спирс исчезла с радаров в 2004-м из-за беременности: в браке с Кевином Федерлайном у нее родились сыновья Шон и Джейден. На сцену Спирс вернулась почти неузнаваемой: певица сильно поправилась. Самостоятельные попытки похудеть не приносили значительных результатов. Тогда Бритни обратилась к фитнес-тренеру Тони Мартинесу. Совместными усилиями они смогли добиться успехов: многие отмечают, что сейчас Бритни Спирс выглядит даже лучше, чем в начале карьеры. В своем Instagram певица делится фотографиями с тренировок и откровенными снимками в бикини.

Джанет Джексон

Джанет Джексон
Джанет Джексон

Сестра Майкла Джексона Джанет долгое время боролась с лишним весом. В 2006-м она специально поправилась ради роли джазовой вокалистки Лины Хорн, но в последний момент ей отказали. В течение шести лет она то худела, то поправлялась, а в 2012-м смогла потерять 30 килограммов. В начале января 50-летняя певица родила своего первого ребенка, сына Иссу. За время беременности она набрала 43 килограмма.

Брэдли Купер

Брэдли Купер
Брэдли Купер

Жених и отец ребенка супермодели Ирины Шейк, актер Брэдли Купер, набрал 20 килограммов, чтобы вжиться в роль снайпера Криса Кайла. Его жертвы оказались не напрасны: за фильм «Снайпер» Купер получил номинацию на «Оскар».

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян всегда отличалась округлыми формами, а после первой беременности — в 2013-м она родила дочку Норт Уэст — американская телезвезда набрала 20 килограммов. На диете Аткинса Ким смогла вернуться к дородовым формам уже к свадьбе с рэпером Канье Уэстом, которая состоялась в мае 2014 года. Забеременев во второй раз (ее сын Сейнт появился на свет в конце 2015-го), Кардашьян поправилась почти на 30 килограммов. К привычному размеру Ким Кардашьян возвращалась по старой схеме: через четыре месяца после родов она избавилась от 20 лишних кило.

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи
Мэттью МакконахиФОТОGetty Images, Starface, Instagram

Свой первый «Оскар» Мэттью Макконахи заработал, похудев на 20 килограммов. Главную кинонаграду ему принес байопик о больном СПИДом техасце Роне Вудруфе, который смог продлить себе жизнь с помощью нетрадиционных лекарств. После съемок актер достаточно быстро вернулся к привычному весу. В одном из интервью Макконахи рассказал, что для него это не было проблемой: «Тело человека намного выносливее, чем мы думаем. Это становится особенно понятным, когда женщины рожают. Организм быстро восстанавливается».

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