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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

09 января 2017

Лучшие бьюти-образы «Золотого глобуса – 2017»

Самые удачные выходы знаменитостей на красную дорожку церемонии

Церемония «Золотой Глобус» по праву считается генеральной репетицией премии «Оскар», а ее красная дорожка – первым смотром как модных, так и главных бьюти-тенденций будущего сезона. Чтобы не потеряться в разнообразии тенденций в макияже и укладках, разберем самые интересные и запоминающиеся бьюти-образы с красной дорожки церемонии.

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер
Сиенна Миллер

По-весеннему легкий и свежий образ Сиенны Миллер с идеальным сияющим тоном – отличный пример для подражания. Возьмите макияж модели в качестве ролевой модели на каждый день, а прическу – на случай, если совершенно нет времени как следует уложить волосы. Все что вам понадобится – праймер, немного хайлайтера и невесомый BB-крем для создания совершенного тона, а также жидкая подводка, тени жемчужного оттенка и удлиняющая тушь, чтобы придать глазам выразительности.

Эмма Стоун

Эмма Стоун
Эмма Стоун

Не менее романтичный образ представила Эмма Стоун. Победительница в номинации Лучшая актриса блистала на красной дорожке с элегантно собранными на затылке волосами и чуть выпущенными прядями у лица. Брови актрисы визажисты подчеркнули светло-коричневым карандашом, глаза акцентировала с помощью лиловых и серебряных теней, на скулы нанесли нежно-розовые румяна, а на губы – блеск аналогичного оттенка.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски

Как всегда отличилась Эмили Ратаковски, причем не только при выборе наряда, но и вечернего макияжа. В отличие от коллег по цеху, которые делали ставку на пастельно-розовую палитру, в мейкапе супермодели преобладали оранжевые тона. Коралловая помада с глянцевым финишем на губах, и золотисто-бронзовые тени с шиммером на веках. Приятным завершением образа стала кардинально новая стрижка Эмили – стильный боб, который стилисты уложили в небрежные волны.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли, напротив, осталась верна себе, выбрав для «Золотого глобуса» макияж в пастельных тонах с акцентом на глаза. В основе мейкапа актрисы – сияющий тон с легким шейдингом в области скул и вдоль линии роста волос. В качестве вечерней прически супруга Райана Рейнольдса выбрала объемный пучок на затылке с гладко зачесанными назад волосами.

Джессика Честейн

Джессика Честейн
Джессика Честейн

Аналогичную прическу, что и Блейк Лайвли, выбрала Джессика Честейн: супер гладкие волосы, собранные в низкий пучок из тугих кос на затылке. Фарфоровую кожу актрисы визажисты подчеркнули, добавив нежно-розовых румян на яблочки щек. В макияже глаз преобладали серебряные и перламутровые оттенки в сочетании с классическим черным карандашом. На губы Джессики нанесли переливающийся розовый блеск для губ.

Бри Ларсон

Бри Ларсон
Бри Ларсон

Образ в лучших традициях старого Голливуда представила на красной дорожке «Золотого глобуса» Бри Ларсон. Крупные локоны в сочетании с красной помадой – бьюти-классика на все времена. Отдельного внимания заслушивает оттенок волос актрисы – в окрашивании сохраняется переход от натуральных корней к более светлым концам. Вывод – техники омбре и балаяж по-прежнему на пике популярности.

Керри Вашинтон

Керри Вашинтон
Керри Вашинтон

Ставку на яркую помаду сделала и Керри Вашинтон, но не на классическую красную, а более насыщенную ягодно-бордовую. Черный карандаш и тушь с эффектом накладных ресниц сделали взгляд актрисы распахнутым и выразительным. А вот с окрашиванием знаменитость решила поэкспериментировать, опробовав набирающую все большую популярность технику «тигровый глаз», которая, по слухам, вот-вот вытеснит пресловутые омбре и балаяж.

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