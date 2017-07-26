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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    26 июля 2017Смирнова Ольга

    Лучшие бьюти-образы Сандры Буллок

    ELLE изучает бьюти-эволюцию оскароносной актрисы

    Сегодня исполняется 53 года Сандре Буллок, одной из самых рассудительных и характерных актрис Голливуда. Успешные роли с миллионными кассовыми сборами сделали ее королевой комедийного жанра, но Сандра доказала всему миру, что она достойна титула «Мисс Конгениальность» не только по сценарию, и в 2010 году получила заветный «Оскар». ELLE изучил лучшие бьюти-образы актрисы на красной дорожке и голубом экране.

    Актриса не раз признавалась, что не любит сложный уход, долгие сборы и яркий макияж. Именно поэтому Сандра Буллок редко попадает под огонь прессы за модные промахи, ее образы всегда лаконичны и элегантны.

    «Оскар», 2013

    Сандра Буллок

    Сандра Буллок — синоним стабильности. Ее внешность слегка изменяется с годами, но ни разу она не шокировала общественность кардинальной сменой имиджа. Фирменный стиль Сандры — блестящие каштановые волосы. Насыщенность каштанового оттенка все же колеблется от карамельно-шоколадного до темного шатена. Колористы звезды иногда осветляют ей пряди, добавляя медовые оттенки, чтобы освежить образ.

    «Оскар», 2004

    Сандра Буллок стиль

    Как в отношении цвета, так и в способах укладки Сандра Буллок консерватор и не любит перемен. В зависимости от роли меняется длина волос, а вот укладка — идеально прямые локоны — стала визитной карточкой Сандры. На прогулке с детьми или на красной ковровой дорожке под прицелом папарацци Сандра Буллок всегда в комфортном образе. Но все же незначительные изменения иногда случаются и в этом проверенном временем луке. Звезде очень идут челки, прямые или асимметричные, и Сандра регулярно обновляет стрижку.

    Премьера мультфильма «Миньоны», 2015

    Сандра Буллок макияж

    Торжественные церемонии кинонаград требуют нескольких месяцев тщательной работы над образом. Немногим актрисам на голливудских холмах простили бы такую халатность, как появление на красной ковровой дорожке с укладкой в виде низкого хвоста. В исполнении Сандры Буллок даже такие незатейливые укладки выглядят стильно.

    «Оскар», 2010

    Сандра Буллок Оскар 2010

    Сандра Буллок много раз признавалась, что далека от моды и никогда не претендовала на лавры трендсеттера, выбирая для звездных выходов элегантные и лаконичные наряды. В 2010 году актриса за роль в фильме «Невидимая сторона» получила заветную золотую статуэтку «Оскар». Для церемонии Сандра выбрала золотое расшитое кристаллами платье Marchesa и была неотразима. В длинном наряде с широким расклешенным подолом она напоминала позолоченную статуэтку.

    «Оскар», 2014

    Сандра Буллок Оскар 2014

    Спустя несколько лет на церемонии «Оскар» 2014 Сандра Буллок вновь покорила сердца общественности роскошным образом. В том году лучшей актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме «Жасмин», но если бы гостям церемонии выдавали импровизированные статуэтки за лучшее платье, то ее, бесспорно, присудили бы Сандре. Стилисты отошли от привычного образа и сделали пышную укладку — локоны на одну сторону. Дымчатый макияж глаз оттенял фарфоровую кожу.

    Премьера фильма «Наш бренд — кризис», 2015

    Сандра Буллок красота стиль

    В бьюти-предпочтениях Сандры тоже легко проследить тенденцию. Она явно любит подчеркивать выразительность карих глаз с помощью карандашей, теней и лайнера и редко использует яркие оттенки помад. Как правило, на ее губах нюдовая или светло-розовая помада. И напрасно, Сандре очень идут красные, коричневые оттенки помад, контрастирующие с чистой белоснежной кожей. Новомодные техники контуринг, стробинг и бейкинг актриса игнорирует.

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