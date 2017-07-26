Лучшие бьюти-образы Сандры Буллок

Актриса не раз признавалась, что не любит сложный уход, долгие сборы и яркий макияж. Именно поэтому Сандра Буллок редко попадает под огонь прессы за модные промахи, ее образы всегда лаконичны и элегантны.

«Оскар», 2013

Сандра Буллок — синоним стабильности. Ее внешность слегка изменяется с годами, но ни разу она не шокировала общественность кардинальной сменой имиджа. Фирменный стиль Сандры — блестящие каштановые волосы. Насыщенность каштанового оттенка все же колеблется от карамельно-шоколадного до темного шатена. Колористы звезды иногда осветляют ей пряди, добавляя медовые оттенки, чтобы освежить образ.

«Оскар», 2004

Как в отношении цвета, так и в способах укладки Сандра Буллок консерватор и не любит перемен. В зависимости от роли меняется длина волос, а вот укладка — идеально прямые локоны — стала визитной карточкой Сандры. На прогулке с детьми или на красной ковровой дорожке под прицелом папарацци Сандра Буллок всегда в комфортном образе. Но все же незначительные изменения иногда случаются и в этом проверенном временем луке. Звезде очень идут челки, прямые или асимметричные, и Сандра регулярно обновляет стрижку.

Премьера мультфильма «Миньоны», 2015

Торжественные церемонии кинонаград требуют нескольких месяцев тщательной работы над образом. Немногим актрисам на голливудских холмах простили бы такую халатность, как появление на красной ковровой дорожке с укладкой в виде низкого хвоста. В исполнении Сандры Буллок даже такие незатейливые укладки выглядят стильно.

«Оскар», 2010

Сандра Буллок много раз признавалась, что далека от моды и никогда не претендовала на лавры трендсеттера, выбирая для звездных выходов элегантные и лаконичные наряды. В 2010 году актриса за роль в фильме «Невидимая сторона» получила заветную золотую статуэтку «Оскар». Для церемонии Сандра выбрала золотое расшитое кристаллами платье Marchesa и была неотразима. В длинном наряде с широким расклешенным подолом она напоминала позолоченную статуэтку.

«Оскар», 2014

Спустя несколько лет на церемонии «Оскар» 2014 Сандра Буллок вновь покорила сердца общественности роскошным образом. В том году лучшей актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме «Жасмин», но если бы гостям церемонии выдавали импровизированные статуэтки за лучшее платье, то ее, бесспорно, присудили бы Сандре. Стилисты отошли от привычного образа и сделали пышную укладку — локоны на одну сторону. Дымчатый макияж глаз оттенял фарфоровую кожу.

Премьера фильма «Наш бренд — кризис», 2015