Лучшие бьюти-образы Сандры Буллок

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ELLE изучает бьюти-эволюцию оскароносной актрисы
Сегодня исполняется 53 года Сандре Буллок, одной из самых рассудительных и характерных актрис Голливуда. Успешные роли с миллионными кассовыми сборами сделали ее королевой комедийного жанра, но Сандра доказала всему миру, что она достойна титула «Мисс Конгениальность» не только по сценарию, и в 2010 году получила заветный «Оскар». ELLE изучил лучшие бьюти-образы актрисы на красной дорожке и голубом экране.
Актриса не раз признавалась, что не любит сложный уход, долгие сборы и яркий макияж. Именно поэтому Сандра Буллок редко попадает под огонь прессы за модные промахи, ее образы всегда лаконичны и элегантны.
Сандра Буллок — синоним стабильности. Ее внешность слегка изменяется с годами, но ни разу она не шокировала общественность кардинальной сменой имиджа. Фирменный стиль Сандры — блестящие каштановые волосы. Насыщенность каштанового оттенка все же колеблется от карамельно-шоколадного до темного шатена. Колористы звезды иногда осветляют ей пряди, добавляя медовые оттенки, чтобы освежить образ.
Как в отношении цвета, так и в способах укладки Сандра Буллок консерватор и не любит перемен. В зависимости от роли меняется длина волос, а вот укладка — идеально прямые локоны — стала визитной карточкой Сандры. На прогулке с детьми или на красной ковровой дорожке под прицелом папарацци Сандра Буллок всегда в комфортном образе. Но все же незначительные изменения иногда случаются и в этом проверенном временем луке. Звезде очень идут челки, прямые или асимметричные, и Сандра регулярно обновляет стрижку.
Торжественные церемонии кинонаград требуют нескольких месяцев тщательной работы над образом. Немногим актрисам на голливудских холмах простили бы такую халатность, как появление на красной ковровой дорожке с укладкой в виде низкого хвоста. В исполнении Сандры Буллок даже такие незатейливые укладки выглядят стильно.
Сандра Буллок много раз признавалась, что далека от моды и никогда не претендовала на лавры трендсеттера, выбирая для звездных выходов элегантные и лаконичные наряды. В 2010 году актриса за роль в фильме «Невидимая сторона» получила заветную золотую статуэтку «Оскар». Для церемонии Сандра выбрала золотое расшитое кристаллами платье Marchesa и была неотразима. В длинном наряде с широким расклешенным подолом она напоминала позолоченную статуэтку.
Спустя несколько лет на церемонии «Оскар» 2014 Сандра Буллок вновь покорила сердца общественности роскошным образом. В том году лучшей актрисой была признана Кейт Бланшетт за роль в фильме «Жасмин», но если бы гостям церемонии выдавали импровизированные статуэтки за лучшее платье, то ее, бесспорно, присудили бы Сандре. Стилисты отошли от привычного образа и сделали пышную укладку — локоны на одну сторону. Дымчатый макияж глаз оттенял фарфоровую кожу.
В бьюти-предпочтениях Сандры тоже легко проследить тенденцию. Она явно любит подчеркивать выразительность карих глаз с помощью карандашей, теней и лайнера и редко использует яркие оттенки помад. Как правило, на ее губах нюдовая или светло-розовая помада. И напрасно, Сандре очень идут красные, коричневые оттенки помад, контрастирующие с чистой белоснежной кожей. Новомодные техники контуринг, стробинг и бейкинг актриса игнорирует.