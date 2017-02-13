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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

13 февраля 2017

Лучшие бьюти-образы «Грэмми-2017»

Изучаем основные тенденции в макияже и прическах на примере голливудских знаменитостей

Красная ковровая дорожка — чем не лучшее место для изучения главных бьюти-трендов сезона! Ориентируясь на самые яркие выходы знаменитостей на «Грэмми-2017», мы решили посмотреть, какие тенденции в прическах и макияже будут на пике популярности весной 2017 года.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес

Появление Джей Ло на красной дорожке церемонии «Грэмми-2017» стало одним из самых запоминающихся в этом году. Сексуальное платье нежно-сиреневого оттенка певица дополнила естественным макияжем в пастельных тонах. Единственный акцент был сделан на глаза знаменитости при помощи дымчато-розовых теней с шиммером и нарощенных ресниц. Скулы Дженнифер визажисты акцентировали персиковыми румянами, а на губы нанесли блеск аналогичного оттенка. В последнее время Джей Ло можно все чаще увидеть с длинными, идеально отутюженными волосами, которые, безусловно, станут главным трендом будущего сезона.

Крисси Тейген

Крисси Тейген
Крисси Тейген

Своим образом на «Грэмми-2017» Крисси Тейген в очередной раз доказала, как важно подобрать правильный оттенок волос. За последние два года супермодель успела поэкспериментировать со всеми ультраактуальными техниками окрашивания волос: были у Крисси и омбре, и балаяж. На этот раз супруга Джона Ледженда остановила выбор на популярном «тигровом» окрашивании, названного так за внешнее сходство с драгоценным камнем «тигровый глаз». Стилистам оставалось лишь придать волосам знаменитости текстуры при помощи спрея с морской солью — еще один очевидный тренд сезона весна-лето. В мейкапе Крисси основной акцент был сделан на глаза — нарощенные ресницы, черная подводка и легкая растушевка теней сделали взгляд модели распахнутым и выразительным.

Бейонсе

Бейонсе
Бейонсе

Самая обсуждаемая звезда прошедшей церемонии — Бейонсе, выступление которой затмило даже главных триумфаторов премии. На сцене певица блистала то в образе Мадонны, то индийской Кришны: золотое платье, роскошный венок и пышные волосы, которые за долгие годы успели стать визитной карточкой r’n’b-исполнительницы. После выступления произошла еще одна трансформация знаменитости — за заветными статуэтками Бейонсе поднялась в ультрасексуальном красном платье и уже с идеально выпрямленными волосами. Чудеса, да и только!

Кэти Перри

Кэти Перри
Кэти Перри

Из брюнетки в платиновую блондинку — Кэти Перри удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, появившись на «Грэмми-2017» с белыми волосами. Примечательно, что певица, в отличие от большинства коллег, прибегающих к помощи париков, действительно покрасила волосы. Верное тому доказательство — фото недельной давности, на которых Перри запечатлена с оранжевыми волосами, ставшими промежуточным этапом при переходе от черного к светлому оттенку волос. Стоит отметить, что блонд определенно к лицу певице и, вполне возможно, станет одним из ключевых трендов в окрашивании будущего сезона. В макияже Кэти визажисты уделили особое внимание бровям и глазам, а губы оставили практически нетронутыми — лишь немного помады нюдового оттенка.

Николь Шерзингер

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер

Интересный бьюти-образ представила Николь Шерзингер, которая, очевидно, вдохновлялась образом Женщины-кошки. Под стать черному полупрозрачному платью с кожаными вставками — сильно зачесанные назад волосы с помощью интенсивного стайлинга. Макияж глаз знаменитости закономерно был выполнен в технике cat eye, брови акцентированы темным карандашом. Скулы Николь визажисты выделили золотисто-персиковыми румянами, а на губы нанесли прозрачный блеск.

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