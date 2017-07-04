Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    04 июля 2017Сергеева Алина

    Красота по-китайски: главные красавицы Поднебесной

    Почему Китай становится главной кузницей кадров в мире красоты?

    Сегодня Китай впереди планеты всей не только в вопросах экономики и бизнеса — его влияние коснулось всех сфер жизни. Так, несомненное влияние Китая на эстетические каноны очевидно: мода на миндалевидный разрез глаз и сияющую чуть влажную кожу — лишь некоторые признаки «китайского следа» в вопросах красоты. Переживая бум на азиатскую косметику и азиатские практики, мы все чаще обращаем внимание на восточных принцесс из Поднебесной, на которых молятся миллиарды людей самой большой страны в мире.

    Лю Вэнь

    Она звезда не только на Родине, но и на Западе: самая успешная модель-азиатка на планете, Лю Вэнь стала первой китаянкой в истории модельного бизнеса, которая зарабатывает миллионы не дома, а в США. Так, ее контракты Estee Lauder и Victoria's Secret попросту сломали систему — до Лю азиатские лица в рекламных кампаниях этих брендов не мелькали.

    Красота по-китайски

    Чжэан Цзылинь

    Еще одной сенсацией считается Чжэан Цзылинь — именно она стала первой китаянкой в истории, получившей титул «Мисс мира». Вопреки мнению, что восточные женщины — одни из самых миниатюрных, на конкурсе Цзылинь была самой высокой участницей: ее рост — 182 см.

    Красота по-китайски

    Сюй Цин

    Недавний выход китайской актрисы Сюй Цин в Elie Saab на Шанхайском кинофестивале показал, кто они — главные клиентки бренда роскошных нарядов. Цин в свои 40 с лишним выглядит не более чем на 25.

    Красота по-китайски

    Ю Нан

    Звезда фильмов «Неудержимые 2» и «Захват Тигриной горы», долгое время красавица Ю Нан была лишь музой и женой китайского постановщика Ванга Цуанана, который снял ее в главной роли в своем дебютном фильме «Лунное затмение» в 1999 году. Дальше — больше: следующие две картины («История Эрмей» и «Свадьба Туи») тоже были совместными. Кумовство обернулось большой победой — все три фильма были отмечены множеством наград, величая «Золотого Медведя» на кинофестивале в Берлине. С конца нулевых Ю Нан буквально покорила мир: она давно снимается не только у мужа, а ее владение китайским, английским и французским языками восхищает кинематографистов. Увидеть китайскую красавицу можно в голливудских фильмах «Гонщик Спиди» и «Неудержимых 2», а также во французском боевике «Ярость» и канадских «Бриллиантовых псах».

    Красота по-китайски

    Фан Бинбин

    Самые известные роли едва ли не самой известной в мире китайской красавицы — «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Беловласая ведьма Лунного королевства». Впрочем, фильмография в ее случае не главное. Из-за невероятной красоты и грандиозного таланта носить кутюр без нее не обходится ни один Каннский фестиваль, где Фан стала настоящей музой, а также многие другие светские активности.

    Фан Бинбин

    Анджелабэйби

    Китайская Ким Кардашьян и Ольга Бузова, девушка с инфантильным псевдонимом «Angel Baby» — самая популярная персона китайского аналога Инстаграма и самая обсуждаемая знаменитость Поднебесной в принципе. Считается, что она актриса — самые известные фильмы: «Ученик мастера», «Молодой детектив Ди», но грандиозную популярность красавица получила благодаря своему таланту вести светские активности, а также личной жизни — ее многомиллионная свадьба стала самой обсуждаемой в Китае. Поводом для бесконечных дискуссий является внешность девушки: поклонники то и дело вступают в схватку с хейтерами, которые обвиняют Анджелубейби в том, что она злоупотребляет пластикой. В числе ближайших премьер звезды — китайский ремейк «Войны невест».

    Красота по-китайски

    Чжан Цзыи

    Тонкая и звонкая Чжан Цзыи не просто красавица, но актриса с имеем, причем одна из самых высокооплачиваемых в Азии. На Западе она преимущественно известна благодаря работам в картинах «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Дом летающих кинжалов» и «Мемуары гейши».

    Красота по-китайскиФОТОGetty Images

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз