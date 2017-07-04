Красота по-китайски: главные красавицы Поднебесной

Сегодня Китай впереди планеты всей не только в вопросах экономики и бизнеса — его влияние коснулось всех сфер жизни. Так, несомненное влияние Китая на эстетические каноны очевидно: мода на миндалевидный разрез глаз и сияющую чуть влажную кожу — лишь некоторые признаки «китайского следа» в вопросах красоты. Переживая бум на азиатскую косметику и азиатские практики, мы все чаще обращаем внимание на восточных принцесс из Поднебесной, на которых молятся миллиарды людей самой большой страны в мире.

Лю Вэнь

Она звезда не только на Родине, но и на Западе: самая успешная модель-азиатка на планете, Лю Вэнь стала первой китаянкой в истории модельного бизнеса, которая зарабатывает миллионы не дома, а в США. Так, ее контракты Estee Lauder и Victoria's Secret попросту сломали систему — до Лю азиатские лица в рекламных кампаниях этих брендов не мелькали.

Чжэан Цзылинь

Еще одной сенсацией считается Чжэан Цзылинь — именно она стала первой китаянкой в истории, получившей титул «Мисс мира». Вопреки мнению, что восточные женщины — одни из самых миниатюрных, на конкурсе Цзылинь была самой высокой участницей: ее рост — 182 см.

Сюй Цин

Недавний выход китайской актрисы Сюй Цин в Elie Saab на Шанхайском кинофестивале показал, кто они — главные клиентки бренда роскошных нарядов. Цин в свои 40 с лишним выглядит не более чем на 25.

Ю Нан

Звезда фильмов «Неудержимые 2» и «Захват Тигриной горы», долгое время красавица Ю Нан была лишь музой и женой китайского постановщика Ванга Цуанана, который снял ее в главной роли в своем дебютном фильме «Лунное затмение» в 1999 году. Дальше — больше: следующие две картины («История Эрмей» и «Свадьба Туи») тоже были совместными. Кумовство обернулось большой победой — все три фильма были отмечены множеством наград, величая «Золотого Медведя» на кинофестивале в Берлине. С конца нулевых Ю Нан буквально покорила мир: она давно снимается не только у мужа, а ее владение китайским, английским и французским языками восхищает кинематографистов. Увидеть китайскую красавицу можно в голливудских фильмах «Гонщик Спиди» и «Неудержимых 2», а также во французском боевике «Ярость» и канадских «Бриллиантовых псах».

Фан Бинбин

Самые известные роли едва ли не самой известной в мире китайской красавицы — «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Беловласая ведьма Лунного королевства». Впрочем, фильмография в ее случае не главное. Из-за невероятной красоты и грандиозного таланта носить кутюр без нее не обходится ни один Каннский фестиваль, где Фан стала настоящей музой, а также многие другие светские активности.

Анджелабэйби

Китайская Ким Кардашьян и Ольга Бузова, девушка с инфантильным псевдонимом «Angel Baby» — самая популярная персона китайского аналога Инстаграма и самая обсуждаемая знаменитость Поднебесной в принципе. Считается, что она актриса — самые известные фильмы: «Ученик мастера», «Молодой детектив Ди», но грандиозную популярность красавица получила благодаря своему таланту вести светские активности, а также личной жизни — ее многомиллионная свадьба стала самой обсуждаемой в Китае. Поводом для бесконечных дискуссий является внешность девушки: поклонники то и дело вступают в схватку с хейтерами, которые обвиняют Анджелубейби в том, что она злоупотребляет пластикой. В числе ближайших премьер звезды — китайский ремейк «Войны невест».

Чжан Цзыи

Тонкая и звонкая Чжан Цзыи не просто красавица, но актриса с имеем, причем одна из самых высокооплачиваемых в Азии. На Западе она преимущественно известна благодаря работам в картинах «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Дом летающих кинжалов» и «Мемуары гейши».