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    13 августа 2017

    Кэндис Свейнпол рассказала, как пришла в форму после родов

    Самый сексуальный «ангел» Victoria’s Secret поделилась секретами красоты

    В октябре прошлого года одна из самых сексуальных женщин планеты, модель Кэндис Свейнпол, впервые стала мамой. Однако уже через месяц после родов девушка вернулась к съемкам - Кэндис позировала полуобнаженной, демонстрируя идеальное тело. Несколько месяцев назад она снова вернулась в состав «ангелов» Victoria’s Secret, а в недавнем интервью поделилась секретами красоты и стройной фигуры.

    Завтрак модели всегда начинается с богатого витаминами коктейля, в который входят кокосовое и льняное масло, бананы, протеин, ягоды, богатые антиоксидантами, и ореховое масло. Также Свейнпол поделилась, что у нее отличный метаболизм и она никогда не была склонна к полноте, и хотя она может не отказывать себе в фастфуда, старается не злоупотреблять им. В тонусе же ее всегда поддерживали тренировки.

    Кэндис Свейнпол

    После рождения сына Кэндис приходилось тренироваться ночью, так как день она посвящала ребенку. В основном, она занимается йогой, сочетая ее с пилатесом и другими кардио или силовыми упражнениями. Кэндис всегда занимается под расслабляющую музыку - это помогает отвлечься от дурных мосле и боли в мышцах и напоминает медитацию.

    Кэндис Свейнпол

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