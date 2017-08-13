Кэндис Свейнпол рассказала, как пришла в форму после родов

В октябре прошлого года одна из самых сексуальных женщин планеты, модель Кэндис Свейнпол, впервые стала мамой. Однако уже через месяц после родов девушка вернулась к съемкам - Кэндис позировала полуобнаженной, демонстрируя идеальное тело. Несколько месяцев назад она снова вернулась в состав «ангелов» Victoria’s Secret, а в недавнем интервью поделилась секретами красоты и стройной фигуры.

Завтрак модели всегда начинается с богатого витаминами коктейля, в который входят кокосовое и льняное масло, бананы, протеин, ягоды, богатые антиоксидантами, и ореховое масло. Также Свейнпол поделилась, что у нее отличный метаболизм и она никогда не была склонна к полноте, и хотя она может не отказывать себе в фастфуда, старается не злоупотреблять им. В тонусе же ее всегда поддерживали тренировки.