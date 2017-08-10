Как выглядеть молодо в 40 лет?

В наше время никто не выглядит на свой возраст. Вернее, выглядит, если живет в вакууме, полностью отрицая возможности, которые сегодня миру дарит научно-технический прогресс. Как говорила Коко Шанель, «если женщина к 30 годам не стала красивой, значит, она дура». А совершенствовать себя еще никогда не было так просто. Сегодняшнее поколение 40-летних женщин отказывается стареть. Они видят Джей Ло, которая в 48 лет выглядит лучше, чем в 28. Без натяжки, не утрируя, а буквально лучше. Видят и Светлану Бондарчук, которой никогда не дать «сильно за 40», — и ведь самые беспощадные крупные планы не дают заподозрить серьезные вмешательства. Глупо игнорировать возможность убрать морщины, пигментные пятна, вернуть на место овал лица с помощью аппаратов и отказаться от приема коэнзимов и витаминов, которые продлевают молодость. Биологический возраст сегодня не означает буквально ничего — угадать его в наши дни является квестом. Итак, что же делает сегодня женщину молодой? Какие критерии отвечают за то, чтобы вы выглядели минимум на 10 лет моложе?

Вес

Субтильные дамы выглядят моложе своих сверстниц — это факт. Лишний вес выдает в женщине возраст больше, чем состояние кожи.

Осанка

Это кажется легко, но на самом деле на практике оказывается самым сложным пунктом. Осанка и походка прибавляют годы, если будут показывать всю тяжесть вашего прошлого и настоящего. Только легкая пружинистая походка и ровная спина. Подбородок вверх.

Дженнифер Лопес

Синди Кроуфорд

Прическа

В советские времена девушку от женщины отличала убийственная «химия». Сегодня ее разновидностью стали укладки, зафиксированные лаком и сделанные на крупный брашинг. Добавьте сюда «седое мелирование» — и вуаля, вот главная ошибка женщин, которые в 40 лет начинают выглядеть как Валентина Матвиенко. Волосы по плечи, чуть ниже плеч или короткая стрижка, если овал лица позволяет, — вот универсальный совет на все времена. Ролевые модели — та же Светлана Бондарчук или Робин Райт.

Светлана Бондарчук

Робин Райт

Макияж

Самый емкий и серьезный пункт нашего обзора. Он предполагает целый комплекс мер, поскольку понятие «антивозрастной мейкап» — это не пустой звук, а реалии нашего времени. Тон. Выбирайте легкие текстуры — плотные подчеркнут морщины. Не перегружайте лицо бронзерами, а вот розовые румяна добавлять не бойтесь — они очень молодят. Немного хайлайтера на скулы, который добавит свечения, также мгновенно убирает пару лет.

Эль Макферсон

Шарлиз Терон

Глаза. Смоки и стрелки — с осторожностью. А вот все виды нюдового мейкапа вам в помощь. Если хочется сделать акцент на глаза, то выделяйте ресницы — они сделают взгляд распахнутым, не перегружая образ.

Дженнифер Лопес

Элизабет Херли

Губы. Красные, винные и прочие темные оттенки старят. Пастель, коралловая палитра, розовая, прозрачные блески вам в помощь.

Николь Кидман

Джулия Робертс

Брови. Ни тонкие ниточки, ни модные густые брови после 40 лет не украсят вас. Только естественная форма с легкой коррекцией.

Тайра Бэнкс

Хайди Клум

Одежда

Нет, никаких мини, шортов, стиля хип-хоп или, напротив, отчаянных рюшечек — если мы не хотим добиться комичного эффекта. Но и надевать «бабские робы» нам тоже не нужно. Только простая и элегантная классика: джинсы, платья, юбки по колено. И не забываем про каблуки и кроссовки — это самый простой способ омолодить образ.

Синди Кроуфорд

Дженнифер Лопес

Руки, шея, глаза

Три главные зоны, которые выдают возраст, — это руки, шея и область вокруг глаз. Помимо специального ухода современным женщинам рекомендуют аппаратные процедуры (Ulthera System, Skin Tyte) или инъекционные методики (биоревитализация, плазмолифтинг). Да, да, во все три зоны — руки тоже сегодня активно омолаживают.

Контурная пластика

Самый простой способ убрать носогубные складки — это уколы гиалуроновой кислотой. Если раньше подобная процедура казалась чем-то радикальным, то сегодня на уколы, стирающие следы возраста, женщины заезжают к косметологу в обеденный перерыв раз в 4-5 месяцев.

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