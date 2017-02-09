Как в 47 выглядеть на 35: лайфхаки от Дженнифер Лопес

Кто поверит в то, что Дженнифер Лопес скоро исполнится 50? В свои 47 лет певица выглядит удивительно молодо и год от года становится только краше. Поклонники звезды недоумевают, в чем феномен ее вечной молодости. С возрастом Джей Ло стала выглядеть едва ли не лучше, чем на заре своей карьеры, и вот лишь некоторые из тех секретов, благодаря которым певице удалось обмануть время.

Правильный образ жизни

В Америке за Джей Ло прочно закрепилась слава главной голливудской зануды во многом из-за ее привычки все и всех контролировать. В последние годы 47-летняя певица — убежденный адепт здорового образа жизни. Несмотря на регулярно появляющиеся в Instagram звезды фото и видео с шумных вечеринок, в компании Лопес в пору заскучать: она не курит и редко когда пьет алкоголь. Более того, из своего ежедневного рациона звезда уже давно исключила кофе. «Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина — все это главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица», — рассказывает Дженнифер. В меню 47-летней знаменитости нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов: брокколи, спаржа, киноа, зеленых овощей. При этом Лопес никогда не сидит на диетах — свой рацион она согласовывает с диетологом: в нем присутствуют и белки (много рыбы и курицы), и углеводы (бурый рис).

Спорт

Дженнифер Лопес не из тех знаменитостей, которые трубят о своих спортивных подвигах в соцсетях. При этом сомнений в том, что певица днюет и ночует в тренажерном зале, не остается ни у кого. Иначе как еще можно объяснить роскошную фигуру с рельефным прессом и стройными ногами в 47 лет? Ежедневно знаменитость находит как минимум час времени для занятий спортом, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио и силовых нагрузок в комбинации с утренней йогой и 20-минутной медитацией. И так изо дня в день, без каких-либо оправданий и постоянного чувства жалости к себе.

Уход