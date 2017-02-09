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09 февраля 2017

Как в 47 выглядеть на 35: лайфхаки от Дженнифер Лопес

Советы одной из самых сексуальных женщин современности

Кто поверит в то, что Дженнифер Лопес скоро исполнится 50? В свои 47 лет певица выглядит удивительно молодо и год от года становится только краше. Поклонники звезды недоумевают, в чем феномен ее вечной молодости. С возрастом Джей Ло стала выглядеть едва ли не лучше, чем на заре своей карьеры, и вот лишь некоторые из тех секретов, благодаря которым певице удалось обмануть время.

Секреты молодости и красоты Дженнифер Лопес

Правильный образ жизни

В Америке за Джей Ло прочно закрепилась слава главной голливудской зануды во многом из-за ее привычки все и всех контролировать. В последние годы 47-летняя певица — убежденный адепт здорового образа жизни. Несмотря на регулярно появляющиеся в Instagram звезды фото и видео с шумных вечеринок, в компании Лопес в пору заскучать: она не курит и редко когда пьет алкоголь. Более того, из своего ежедневного рациона звезда уже давно исключила кофе. «Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина — все это главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица», — рассказывает Дженнифер. В меню 47-летней знаменитости нет ни сладкого, ни жареного, все блюда готовятся на пару из самых свежих сезонных продуктов: брокколи, спаржа, киноа, зеленых овощей. При этом Лопес никогда не сидит на диетах — свой рацион она согласовывает с диетологом: в нем присутствуют и белки (много рыбы и курицы), и углеводы (бурый рис).

Секреты молодости и красоты Дженнифер Лопес

Спорт

Дженнифер Лопес не из тех знаменитостей, которые трубят о своих спортивных подвигах в соцсетях. При этом сомнений в том, что певица днюет и ночует в тренажерном зале, не остается ни у кого. Иначе как еще можно объяснить роскошную фигуру с рельефным прессом и стройными ногами в 47 лет? Ежедневно знаменитость находит как минимум час времени для занятий спортом, при этом ее фитнес-рацион состоит из регулярных кардио и силовых нагрузок в комбинации с утренней йогой и 20-минутной медитацией. И так изо дня в день, без каких-либо оправданий и постоянного чувства жалости к себе.

Секреты молодости и красоты Дженнифер Лопес
Секреты молодости и красоты Дженнифер Лопес

Уход

47-летняя знаменитость уверена, что спорт и диета не будут эффективны без 10-часового сна. Тщательно спланированный режим дня не просто повышает рабочую эффективность, но также положительно сказывается на состоянии кожи. Принимая во внимание загруженный график Дженнифер (работа над новым альбом, съемки в телесериале, выступления с сольным шоу в Лас-Вегасе), а также наличие двух маленьких детей, 8-летних близнецов Эммы и Макса, поверить в то, что ей удается находить время для 10 часов сна, довольно сложно. Тем не менее идеальная, словно подсвеченная изнутри кожа певицы говорит сама за себя. В день Джей Ло старается выпивать не менее 1.5 литра воды, а также практикует дыхательные практики. В числе любимых бьюти-средств знаменитости — дневной крем Dr. Hauschka’s Rose Day Cream на основе масел авокадо и розы, а среди косметологических процедур — химический пилинг и аппарат Althera.

Секреты молодости и красоты Дженнифер Лопес
Секреты молодости и красоты Дженнифер Лопес

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