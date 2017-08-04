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    04 августа 2017

    Как в 45 выглядеть на 35: лайфхаки от Софии Вергары

    Секреты идеальной фигуры от колумбийской актрисы

    Софии Вергаре 45, а она не боится сниматься обнаженной для глянца и появляться в пикантных сценах на телеэкране, как на заре своей карьеры в 90-е. Колоритная внешность красавицы-колумбийки стала ее счастливым билетом в Голливуде: у девушки не было отбоя от предложений сняться в пляжных фотосессиях. Еще бы, при такой-то фигуре! Сегодня София не без тени лукавства признается, что с возрастом начала ощущать себя иначе. «Не хочу никого обманывать, но в 45 твоя кожа уже не такая, как в 20 лет». Тем не менее Вергара считает настоящим прорывом в индустрии тот факт, что сегодня обнаженной на обложке журнала может появиться не только юная супермодель. Рассказываем, как одной из самых высокооплачиваемых телеактрис Америки удается поддерживать себя в изумительной форме.

    Как в 45 выглядеть на 35: лайфхаки от Софии Вергары

    Питание

    Девиз 45-летней Софии Вергары: «Женщина, ограничивающая себя во вкусной еде, не может быть счастливой». Верим актрисе на слово, учитывая, что в ее Instagram то и дело появляются фотографии и видео ее кулинарных шедевров, а также кадры семейной идиллии с красавцем-мужем. Впрочем, Софии удается сохранять баланс: в будние дни она придерживается дробной системы питания, а основу ее рациона составляют рыба, овощи и фрукты. От красного мяса колумбийка отказалась, когда окончательно перебралась в штаты. В выходные звезда дает себе передышку, позволяя завершить сытный итальянский ужин с пиццей и пастой любимым десертом, а также бокалом-другим белого сухого вина.

    Как в 45 выглядеть на 35: лайфхаки от Софии Вергары
    Как в 45 выглядеть на 35: лайфхаки от Софии Вергары

    Спорт

    «Занятия спортом для меня — сущая пытка», — не устает повторять Вергара. При этом регулярные тренировки в зале пропускает редко. Ее супруг, актер Джо Маргиело, — обладатель едва ли не самого сексуального тела в Голливуде: в кадре ему удалось составить конкуренцию самому Ченнингу Татуму, когда тот находился на пике свой формы. София признается, что ее цель — не перекачанное тело финтес-модели. Все, чего она хочет, — быть подтянутой и спортивной, а также всегда оставаться желанной и красивой в глазах любимого мужчины. Вместо изнурительной работы с тяжелыми вещами, 45-летняяя актриса предпочитает тренировки на специальной платформе для пилатеса Megaformer, на которой выполняет как силовые упражнения, так и комплекс на растяжку и развитие гибкости.

    София Вергара, 90-е годы

    София Вергара, 90-е годы

    София Вергара, 2017 год

    София Вергара, 2017 год

    Внутренняя гармония

    Образ Софии Вергары — пример правильной женственности. 45-летняя актриса уверена, что истязать себя диетами и изнурительными тренировками абсолютно бессмысленно, если нет изначальной уверености в себе. «Пока ты не полюбишь себя сама, чего стоит ожидать от мужчины, который находится рядом с тобой», — резюмирует колумбийская знаменитость. Выходы Софии на красную дорожку всегда идеально выверены — ничего удивительного, что и дома она старается поддерживать образ совершенной женщины. «Когда мы только начали встречаться, Джо постоянно говорил, как ему нравится видеть меня даже за готовкой с легким макияжем. Именно поэтому даже дома я всегда наношу на губы легкий слой своей любимой ярко-розовой помады. Муж просто в восторге!» — делится актриса.

    Как в 45 выглядеть на 35: лайфхаки от Софии Вергары
    Как в 45 выглядеть на 35: лайфхаки от Софии Вергары

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