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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

06 февраля 2017Смирнова Ольга

Как повторить макияж Мелании Трамп?

ELLE — о лучших бьюти-образах первой леди

Прошло почти полвека с триумфа президентской четы Джона и Жаклин Кеннеди, как история снова повторяет свой круг. Самой обсуждаемой парой на страницах мировой прессы становятся не звезды Голливуда, а президентская чета. Внимание всего мира приковано к Белому дому, где теперь обитает новоизбранный 45-ый президент Дональд Трамп с супругой Меланией. Женская аудитория хочет знать все секреты первой леди: какой макияж она предпочитает, какие средства использует и как повторить ее бьюти-образ.

Как повторить макияж Мелании Трамп?

Активная охота на Меланию Трамп началась еще во время предвыборной гонки. Стилисты проработали до мелочей образ будущей первой леди, которая сменила привычные для повседневной жизни джинсы-скинни и шелковые блузы на однотонные костюмы классического кроя. Теперь образ Мелании Трамп можно назвать безукоризненным: ею восхищаются и ей хотят подражать.

Если стиль Мелании и претерпел серьезные изменения, то внешность первой леди за последнее десятилетие менялась не так кардинально. Мелания Трамп не сторонник агрессивных бьюти-экспериментов, длина ее волос и прическа практически неизменны. После рождения сына Бэррона Уильяма Трампа Мелания недолгое время была жгучей шатенкой, затем вернулась к своему каноническому образу девушки из Палм-Бич. Темно-русые волосы, преимущественно распущенные и уложенные волнами, обязательно осветленные, словно поцелуй солнца, пряди у лица, которые делают скулы более острыми и высокими. Какие же бьюти-средства потребуются, чтобы повторить образ первой леди США?

Бронзер

Мелания Трамп секреты красоты

Осмелимся предположить, что у Мелании Трамп, уроженки Югославии, светлая кожа. Об этом сложно судить наверняка, потому что у нее всегда золотистая загорелая кожа. В Вашингтоне, где теперь обитает президентская чета, больше дождливых и туманных дней, чем солнечных, так что бронзеры и автозагар станут неотъемлемыми спутниками Мелании. Если вы хотите повторить этот прием, то следует помнить о главном правиле нанесения бронзера: на всю поверхность. Бронзирующую пудру следует равномерно наносить на все лицо, уши, шею, а также декольте. Телу помогут загореть за минуту кремовые бронзанты, которые также нужно тщательно и равномерно наносить. Здесь очень важна аккуратность. Первая леди никогда бы не позволила себе небрежность.

Контуринг

Мелания Трамп

От природы у Мелании Трамп тонкие черты лица и невероятно острые высокие скулы. Но жена миллиардера не привыкла себя в чем-то ограничивать. Визажисты Мелании Трамп явно используют контуринг, чтобы визуально вытянуть лицо и сделать акцент на и без того рельефных скулах. На фотографиях отчетливо видно, что скульптурируют при помощи кистей и бронзера и нос первой леди, делая его более утонченным.

Румяна

Мелания Трамп фото

В отношении цветовой палитры румян первая леди США на редкость консервативна и выбирает оттенки, максимально приближенные к цвету ее кожи. Свежий и здоровый вид лица помогают создать румяна шоколадных оттенков с легким бронзовым сиянием. Иногда Мелания позволяет себе нежный розовый румянец, который в сочетании с бронзовой кожей практически незаметен. Коралловые, baby doll розовые и винные оттенки румян первая леди не использует.

Дымчатые смоки

Мелания Трамп Дымчатые смоки

Безусловно, с легкой подачи жены нового президента США вернутся в моду дымчатые смоки. Это излюбленная техника макияжа глаз Мелании Трамп на протяжении уже более десяти лет. У 46-летней Мелании узкие, раскосые глаза, которые сравнивают с напряженным взглядом кошки во время охоты. Наверняка самой Мелании такое сравнение только льстит, потому что в ее макияже главная отправная точка, приковывающая всеобщее внимание, — это глаза.

Для смоки первая леди выбирает преимущественно насыщенные матовые оттенки. В ее любимой гамме — индиго, серые, графитовые, синие и сине-черные оттенки теней. Визажисты неизменно подчеркивают карандашом линию нижнего века. Мелания и глаза — это почти синонимы.

И хотя Мелания Трамп вне актуальных бьюти-трендов, в чрезмерном стробинге и увлеченности матовыми помадами экстремальных оттенков ее пока не уличили, один нетленный тренд она все-таки переняла. Брови первой леди США претендуют на статус идеальных. Они натурального оттенка, широкие и густые с заостренным кончиком, прямые, как характер ее мужа.

Помада

Мелания Трамп макияж

Макияж Мелании подчеркивает красоту ее глаз, поэтому губы она красит естественными оттенками. В ее косметичке преобладают нюдовые с холодным розовым подтоном цвета помад. Культ красной помады Мелания Трамп явно не поддерживает. Нюанс, который отметит наблюдательный: Мелания Трамп, привыкшая к богатству и ослепительному сиянию бриллиантов, всегда наносит на помаду каплю блеска для губ.

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