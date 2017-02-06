Как повторить макияж Мелании Трамп?

Прошло почти полвека с триумфа президентской четы Джона и Жаклин Кеннеди, как история снова повторяет свой круг. Самой обсуждаемой парой на страницах мировой прессы становятся не звезды Голливуда, а президентская чета. Внимание всего мира приковано к Белому дому, где теперь обитает новоизбранный 45-ый президент Дональд Трамп с супругой Меланией. Женская аудитория хочет знать все секреты первой леди: какой макияж она предпочитает, какие средства использует и как повторить ее бьюти-образ.

Активная охота на Меланию Трамп началась еще во время предвыборной гонки. Стилисты проработали до мелочей образ будущей первой леди, которая сменила привычные для повседневной жизни джинсы-скинни и шелковые блузы на однотонные костюмы классического кроя. Теперь образ Мелании Трамп можно назвать безукоризненным: ею восхищаются и ей хотят подражать. Если стиль Мелании и претерпел серьезные изменения, то внешность первой леди за последнее десятилетие менялась не так кардинально. Мелания Трамп не сторонник агрессивных бьюти-экспериментов, длина ее волос и прическа практически неизменны. После рождения сына Бэррона Уильяма Трампа Мелания недолгое время была жгучей шатенкой, затем вернулась к своему каноническому образу девушки из Палм-Бич. Темно-русые волосы, преимущественно распущенные и уложенные волнами, обязательно осветленные, словно поцелуй солнца, пряди у лица, которые делают скулы более острыми и высокими. Какие же бьюти-средства потребуются, чтобы повторить образ первой леди США?

Бронзер

Осмелимся предположить, что у Мелании Трамп, уроженки Югославии, светлая кожа. Об этом сложно судить наверняка, потому что у нее всегда золотистая загорелая кожа. В Вашингтоне, где теперь обитает президентская чета, больше дождливых и туманных дней, чем солнечных, так что бронзеры и автозагар станут неотъемлемыми спутниками Мелании. Если вы хотите повторить этот прием, то следует помнить о главном правиле нанесения бронзера: на всю поверхность. Бронзирующую пудру следует равномерно наносить на все лицо, уши, шею, а также декольте. Телу помогут загореть за минуту кремовые бронзанты, которые также нужно тщательно и равномерно наносить. Здесь очень важна аккуратность. Первая леди никогда бы не позволила себе небрежность.

Контуринг

От природы у Мелании Трамп тонкие черты лица и невероятно острые высокие скулы. Но жена миллиардера не привыкла себя в чем-то ограничивать. Визажисты Мелании Трамп явно используют контуринг, чтобы визуально вытянуть лицо и сделать акцент на и без того рельефных скулах. На фотографиях отчетливо видно, что скульптурируют при помощи кистей и бронзера и нос первой леди, делая его более утонченным.

Румяна

В отношении цветовой палитры румян первая леди США на редкость консервативна и выбирает оттенки, максимально приближенные к цвету ее кожи. Свежий и здоровый вид лица помогают создать румяна шоколадных оттенков с легким бронзовым сиянием. Иногда Мелания позволяет себе нежный розовый румянец, который в сочетании с бронзовой кожей практически незаметен. Коралловые, baby doll розовые и винные оттенки румян первая леди не использует.

Дымчатые смоки

Безусловно, с легкой подачи жены нового президента США вернутся в моду дымчатые смоки. Это излюбленная техника макияжа глаз Мелании Трамп на протяжении уже более десяти лет. У 46-летней Мелании узкие, раскосые глаза, которые сравнивают с напряженным взглядом кошки во время охоты. Наверняка самой Мелании такое сравнение только льстит, потому что в ее макияже главная отправная точка, приковывающая всеобщее внимание, — это глаза. Для смоки первая леди выбирает преимущественно насыщенные матовые оттенки. В ее любимой гамме — индиго, серые, графитовые, синие и сине-черные оттенки теней. Визажисты неизменно подчеркивают карандашом линию нижнего века. Мелания и глаза — это почти синонимы. И хотя Мелания Трамп вне актуальных бьюти-трендов, в чрезмерном стробинге и увлеченности матовыми помадами экстремальных оттенков ее пока не уличили, один нетленный тренд она все-таки переняла. Брови первой леди США претендуют на статус идеальных. Они натурального оттенка, широкие и густые с заостренным кончиком, прямые, как характер ее мужа.

Помада