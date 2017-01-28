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28 января 2017Кузьмичев Игорь

Как огурчик: Элайджа Вуд и другие молодо выглядящие звезды

Знаменитости, над которыми не властно время

Элайдже Вуду 28 января исполняется 36 лет. Те, кто видел Вуда в фильме «Властелин колец: Братство кольца», подтвердят, что с тех пор актер не сильно изменился, — а ведь прошло больше 15 лет. ELLE — о знаменитостях, которые, похоже, знакомы с эликсиром молодости.

Гвинет Пэлтроу

44 года

Гвинет Пэлтроу

Прогулки на свежем воздухе, долгий сон, контрастный душ, диета под наблюдением личного специалиста — вот что позволяет Гвинет не стареть. Есть подозрения, что при таких условиях любой будет выглядеть как огурчик. Еще актриса изнуряет себя походами к дерматологу, следящему за состоянием кожи ее лица, и позволяет себе неплохо расслабиться в выходные. Бокал вина и даже сигарета — об этих излишествах Гвинет говорит, не стесняясь.

Джаред Лето

45 лет

Джаред Лето

Актера и музыканта часто спрашивают, как он умудряется выглядеть чуть ли не в два раза моложе своих лет, а Джаред на это неизменно отвечает, что все дело в вегетарианстве, которое он исповедует полжизни, йоге, велосипедных прогулках... «У меня полно недостатков и ненужных привычек, но алкоголь точно не в этом списке. Я думаю, причина в хороше сне и правильном питании», — считает он. Даже эксперименты с весом, на которые Лето дважды шел ради съемок (так, для фильма «Глава 27» он набрал 30 килограммов, а для «Далласского клуба покупателей» похудел относительно своего обычного веса на 14 кило), никак не сказались на его свежем облике. Кстати, старший брат Джареда Шеннон, которому в марте стукнет 47, выглядит тоже очень молодо. Возможно, дело все-таки в генах.

Гвен Стефани

47 лет

Гвен Стефани

Стефани нечего скрывать. По словам певицы, залог вечной молодости — спорт, строгая диета и детские лосьоны для кожи. Причем под спортом артистка понимает не йогу и пилатес, а жесткие варианты — качалку и бокс. Что до детских лосьонов, Гвен убеждена: они минимально вредят коже. По части питания все довольно предсказуемо: минимум мучного, много воды, фруктов и овощей. В юности, кстати, Стефани выглядела довольно воинственно, носила тренировочные штаны и майку, но в итоге перешла на женственные наряды, что только придало ей свежести.

Аврил Лавинь

32 года

Аврил Лавинь

Музыкальную карьеру Аврил начала школьницей, в 18 лет, но и сегодня выглядит так же, как в 2002-м. Как ей это удается — большой вопрос. Возможно, дело в стабильных привычках. Лавинь по-прежнему подводит глаза черным, выходит в свет с растрепанными волосами и предпочитает рок-стиль в одежде. Впрочем, несмотря на вечное бунтарство, певица категорически не приемлет вредных привычек: она не курит, не употребляет алкоголь и наркотики. Зато Аврил прекрасно знакома со спортом и регулярно появляется в спортзале, хотя и не очень это любит.

Люси Лью

48 лет

Люси Лью

Черт, в это невозможно поверить, но Люси Лью через каких-то два года исполнится пятьдесят! В чем секрет и счастье актрисы, как она смогла сохранить молодость? Cекретов, оказывается, никаких нет. Разве что пилатес и бег — и то и другое Люси очень любит. Кроме того (ну разумеется), никаких вредных привычек, но при этом полная свобода в выборе еды. Актриса признается, что никогда не имела проблем с весом и в принципе склонна к умеренным трапезам.

Фарелл Уильямс

43 года

Фарелл Уильямс

У Фарелла все просто. Положительное отношение к жизни, вечное детство («Я отказываюсь взрослеть») плюс тщательный уход за кожей лица по рекомендациям самой Наоми Кэмпбелл. Результат действительно налицо: у музыканта ни одной морщины.

Том Круз

54 года

Том Круз

Круза на протяжении всей карьеры преследуют разные слухи — в том числе и те, что объясняют невероятную моложавость актера. Таблоиды неоднократно уверяли, что Том пользуется услугами пластических хирургов. Называлось даже конкретное имя — Иво Питанги, мэтр в этой области: его клиентами были Жаклин Кеннеди и Фрэнк Синатра. Сам актер говорит, что все дело в спорте. Скалолазание, бег, качалка, яхтенный спорт — максимальные нагрузки (под наблюдением специалистов, конечно) позволяют телу сохранять гибкость. День начинается с бега и тенниса, не менее полутора часов. Плюс четкая диета - овсянка, овощи, фрукты, курица. Что касается лица, здесь опять же твердят о пластике, но не исключено, что все дело в правильном уходе и полном отсутствии вредных привычек.

Элайджа Вуд

36 лет

Элайджа Вуд

В январе нашему любимому хоббиту стукнуло 36. Почему природа выбрала именно Вуда, одарив вечной молодостью, не знает никто, даже он сам. На все вопросы такого рода актер, смеясь, отвечает, что у него есть двойник, который и появляется на публике — а настоящий Элайджа Вуд, мол, выглядит так, как и положено 36-летнему мужчине.

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