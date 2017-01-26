Как молоды мы были: звезды, по чьей красоте мы ностальгируем

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Красавицы, которые проиграли в борьбе со временем
Мы не знаем, какие молодильные яблочки ест Джей Ло, становясь краше от года к году, но признаем факт, что в молодости она была совсем не красавицей. Зато расцвела со временем. Героини же нашего обзора — это ослепительные женщины, чья крупкая красота не выдержала испытания временем.
На ней хотел жениться Ленни Кравиц, в нее влюбился Джонни Депп и миллионы поклонников по всему миру. В 90-е и начало 00-х детское личико Ванессы Паради с милой щербинкой между зубами казалось настолько очаровательным, что ее стиль копировали женщины всего мира. С возрастом что-то случилось — Ванессе всего 44, но она выглядит гораздо старше. Да и щербинка так очаровательно уже не смотрится. Впрочем, певица, кажется, философски относится к возрасту — по крайней мере, филлеры и пластику она по-прежнему отрицает.
Посмотрите на Дрю в фильме «Ядовитый плющ» — настоящая красавица, чувственная и томная. Она также относится к типажу «бэби-фейс», который с возрастом теряет свой шарм. В случае с Дрю картину сильно портит лишний вес, с которым она борется безуспешно.
Сегодня трудно поверить, что 10-15 лет назад Анастасия Волочкова была не просто первой красавицей, но считалась девушкой безупречного вкуса. Ее образ белого лебедя буквально парализовывал мужчин — самые богатые и знаменитые боролись за нее, а благосклонность балерины считалась невероятной ценностью. Со временем минималистичные образы сменились яркими нарядами, на смену лаконичному мейкапу пришли татуаж бровей и бриолин, а олигархи уступили место поклонникам из глубинки. Реакцией на такой контраст стали экстравагантные поступки, которые камня на камне не оставили от прежней репутации красивейшей женщины страны.
Одна из главных комедийных актрис в мире, лучезарная блондинка Кэмерон Диас находится в отличной форме, но что-то неуловимое ушло безвозвратно. Красавица, ставшая звездой после успеха фильма «Маска», с возрастом почти не прибавила в весе, а ее бесконечные ноги так же стройны. Но милые детские щечки, которые придавали лицу особую прелесть, не вернуть никакими филлерами.
Красоту Анджелины не убивает даже анорексия, но мы-то помним ее в своей самой невероятной форме 10 лет назад — тогда казалось, что она сверхчеловек и женщина, перед чарами которой не устоит никто. Точеные скулы, миндалевидные глаза, чувственные губы — вроде бы все на месте, а фирменный шарм Джоли отчего-то исчез.
Француженка Софи Марсо —женщина самого привлекательного типажа: роскошная фигура и девичье лицо с нежными щечками, пухлыми губами и трепетным взглядом. К сожалению, прелесть таких лиц уходит со временем — на 40-летнем рубеже такие женщины увядают очень заметно.
О красоте Елены Кориковой ходили легенды — и хоть в ее активе не было каких-то невероятных ролей кроме «Барышни-крестьянки» и участия в сериале «Бедная Лиза», зато красавицу без конца снимали в клипах звезды шоу-бизнеса, а каждое ее светское появление было событием. Личная жизнь актрисы всегда была покрыта мраком, а потому недавнее ее исчезновение поклонники восприняли спокойно — Елена очень дозированно появлялась на публике. Впрочем, первое же ее появление после затворничества породило много вопросов, главный из которых — как так быстро могла увянуть такая красота?
В 90-е Кейт Мосс стала главной сенсацией мира — анорексичная модель с лицом типажа «бэби-фейс» казалась очень самобытной. Со временем рок-н-ролл и все, что с ним связано, из жизни Кейт не ушел, и отпечаток бурной молодости, как говорится, налицо — от былой прелести остались разве что воспоминания.
Поп-принцесса в молодости была невероятно мила и находилась в прекрасной физической форме. Сегодня ей 35, но к этому возрасту Бритни пережила много взлетов и падений, отразившихся на внешности. Несмотря на громкий камбэк и возвращение в форму, фирменная энергия певицы и ее лучезарная улыбка уже не те.
Майская роза Нати в молодости была настолько сексуальной девушкой, что пожинает плоды былой славы до сих пор. Ей всего 39, она в хорошей форме, но с былой девичьей прелестью ушло что-то неуловимое.
Звезда сериала «Секс в большом городе» вроде бы почти не изменилась, но отчего-то перемены в ее внешности разительны — особенно с учетом того, что Сара Джессика продолжает любить экстравагантную одежду и дымчатые смоки. Почему-то 10 лет назад это выглядело очень актуально, а сейчас подчеркивает увядание актрисы.
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