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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

26 января 2017Сергеева Алина

Как молоды мы были: звезды, по чьей красоте мы ностальгируем

Красавицы, которые проиграли в борьбе со временем

Мы не знаем, какие молодильные яблочки ест Джей Ло, становясь краше от года к году, но признаем факт, что в молодости она была совсем не красавицей. Зато расцвела со временем. Героини же нашего обзора — это ослепительные женщины, чья крупкая красота не выдержала испытания временем.

Ванесса Паради

Ванесса Паради до после

На ней хотел жениться Ленни Кравиц, в нее влюбился Джонни Депп и миллионы поклонников по всему миру. В 90-е и начало 00-х детское личико Ванессы Паради с милой щербинкой между зубами казалось настолько очаровательным, что ее стиль копировали женщины всего мира. С возрастом что-то случилось — Ванессе всего 44, но она выглядит гораздо старше. Да и щербинка так очаровательно уже не смотрится. Впрочем, певица, кажется, философски относится к возрасту — по крайней мере, филлеры и пластику она по-прежнему отрицает.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Посмотрите на Дрю в фильме «Ядовитый плющ» — настоящая красавица, чувственная и томная. Она также относится к типажу «бэби-фейс», который с возрастом теряет свой шарм. В случае с Дрю картину сильно портит лишний вес, с которым она борется безуспешно.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова до после

Сегодня трудно поверить, что 10-15 лет назад Анастасия Волочкова была не просто первой красавицей, но считалась девушкой безупречного вкуса. Ее образ белого лебедя буквально парализовывал мужчин — самые богатые и знаменитые боролись за нее, а благосклонность балерины считалась невероятной ценностью. Со временем минималистичные образы сменились яркими нарядами, на смену лаконичному мейкапу пришли татуаж бровей и бриолин, а олигархи уступили место поклонникам из глубинки. Реакцией на такой контраст стали экстравагантные поступки, которые камня на камне не оставили от прежней репутации красивейшей женщины страны.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас до после

Одна из главных комедийных актрис в мире, лучезарная блондинка Кэмерон Диас находится в отличной форме, но что-то неуловимое ушло безвозвратно. Красавица, ставшая звездой после успеха фильма «Маска», с возрастом почти не прибавила в весе, а ее бесконечные ноги так же стройны. Но милые детские щечки, которые придавали лицу особую прелесть, не вернуть никакими филлерами.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли до после

Красоту Анджелины не убивает даже анорексия, но мы-то помним ее в своей самой невероятной форме 10 лет назад — тогда казалось, что она сверхчеловек и женщина, перед чарами которой не устоит никто. Точеные скулы, миндалевидные глаза, чувственные губы — вроде бы все на месте, а фирменный шарм Джоли отчего-то исчез.

Софи Марсо

Софи Марсо до после

Француженка Софи Марсо —женщина самого привлекательного типажа: роскошная фигура и девичье лицо с нежными щечками, пухлыми губами и трепетным взглядом. К сожалению, прелесть таких лиц уходит со временем — на 40-летнем рубеже такие женщины увядают очень заметно.

Елена Корикова

Елена Корикова до после

О красоте Елены Кориковой ходили легенды — и хоть в ее активе не было каких-то невероятных ролей кроме «Барышни-крестьянки» и участия в сериале «Бедная Лиза», зато красавицу без конца снимали в клипах звезды шоу-бизнеса, а каждое ее светское появление было событием. Личная жизнь актрисы всегда была покрыта мраком, а потому недавнее ее исчезновение поклонники восприняли спокойно — Елена очень дозированно появлялась на публике. Впрочем, первое же ее появление после затворничества породило много вопросов, главный из которых — как так быстро могла увянуть такая красота?

Кейт Мосс

Кейт Мосс до и после

В 90-е Кейт Мосс стала главной сенсацией мира — анорексичная модель с лицом типажа «бэби-фейс» казалась очень самобытной. Со временем рок-н-ролл и все, что с ним связано, из жизни Кейт не ушел, и отпечаток бурной молодости, как говорится, налицо — от былой прелести остались разве что воспоминания.

Бритни Спирс

Бритни Спирс до и после

Поп-принцесса в молодости была невероятно мила и находилась в прекрасной физической форме. Сегодня ей 35, но к этому возрасту Бритни пережила много взлетов и падений, отразившихся на внешности. Несмотря на громкий камбэк и возвращение в форму, фирменная энергия певицы и ее лучезарная улыбка уже не те.

Наталья Орейро

Наталья Орейро до и после

Майская роза Нати в молодости была настолько сексуальной девушкой, что пожинает плоды былой славы до сих пор. Ей всего 39, она в хорошей форме, но с былой девичьей прелестью ушло что-то неуловимое.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Звезда сериала «Секс в большом городе» вроде бы почти не изменилась, но отчего-то перемены в ее внешности разительны — особенно с учетом того, что Сара Джессика продолжает любить экстравагантную одежду и дымчатые смоки. Почему-то 10 лет назад это выглядело очень актуально, а сейчас подчеркивает увядание актрисы.

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