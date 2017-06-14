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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

14 июня 2017

Как Айшвария Рай вернулась в форму после родов?

Бьюти-секреты одной из красивейших женщин в мире

О красоте Айшварии Рай во всем мире слагают легенды: культовой индийской актрисой восхищаются не только на родине, но и далеко за ее пределами. За Айшварией надолго закрепилось звание одной из самых красивых женщин современности, после того как она стала обладательницей титула «Мисс мира» в далеком 1994 году. Это и неудивительно, ведь ее внешность не нуждается в дополнительных спецэффектах и хорошо понятна на всех языках мира.

Айшвария Рай

1994 год

Айшвария Рай

2010 год

Кроме того, Айшвария Рай всегда славилась по-девичьи стройной фигурой: при росте в 170 сантиметров знаменитость никогда не весила более 55 килограммов. Однако после рождения дочери в 2011 году звезда сильно поправилась: на то, чтобы скинуть 25 набранных во время беременности килограммов, у Айшварии ушло около двух лет.

Айшвария Рай

2012 год

Айшвария Рай

2014 год

Айшвария Рай

2014 год

Айшвария Рай

2012 год

Диета

Противница строгих диет, Айшвария искала для себя такую систему питания, которая не будет загонять ее в жесткие рамки. Выбор пал на традиционную индийскую диету, предполагающую полный отказ от мяса. В основе рациона 43-летней звезды — привычные для любой индийской семьи продукты, в числе которых рис, овощи, рыба и морепродукты. В течение дня необходимо выпивать не менее двух литров чистой питьевой воды и традиционный индийский чай без ограничения. Из фруктов разрешен только лимон, цедру которого можно с утра добавлять в кашу, а сок — использовать для заправки салатов, а также сухофрукты. Однако главным секретом диеты являются специи — карри, куркума и корица. Именно они помогают ускорить метаболизм и запустить процесс сжигания жира в тканях.

Айшвария Рай

2012 год

Айшвария Рай

2015 год

Правильный образ жизни

Помимо правильного питания, которое из диеты со временем превратилось в привычку, Айшвария также ведет здоровый образ жизни. Она никогда не курила, а из алкогольных напитков может позволить себе разве что бокал сухого вина во время светского мероприятия. Также красавица-актриса старается спать не менее восьми часов: качественный здоровый сон не только улучшает настроение и сохраняет молодость кожи, но и помогает в удержании веса. Недосып неизбежно влечет за собой переедание и в целом негативно сказывается на работоспособности организма, замедляя обменные процессы.

Айшвария Рай

2013 год

Айшвария Рай

2014 год

Спорт

Активный образ жизни и регулярные занятия спортом не пользуется такой популярностью в Индии, как, скажем, в Америке или Европе. Однако, будучи лицом публичным, Айшварии после рождения дочери, следуя примеру голливудских звезд, пришлось нанять личного тренера. Вместе функционального тренинга основной акцент был сделан на двухчасовые занятия йогой и медитацией, а кардиотренировки заменили прогулки с дочкой. Своим примером актриса доказала, что возвращение в форму после родов может и должно быть приятным, если не превращать его в ежедневную пытку с целью расправиться с лишним весом в максимально короткие сроки.

Айшвария Рай

2013 год

Айшвария Рай

2017 год

Правильный настрой

Вот уже 10 лет Айшвария Рай счастлива в браке с потомственным индийским актером Абхишеком Баччаном. По признанию актрисы, именно поддержка супруга помогла ей избежать послеродовой депрессии, связанной с серьезными изменениями во внешности. Кроме того, звезда любит шутить, что Индия — не та страна, где гонятся за модельными параметрами, и мужчины здесь в первую очередь ценят умение готовить и, как следствие, округлые женственные формы. «Эта мысль греет меня каждый раз, когда у нас дома начинается большой семейный ужин», — делится Айшвария. Однако самое важное, по мнению 43-летней звезды, — способность к самоиронии, а также вера в собственные силы, которые лучше всего помогают на пути к поставленной цели.

Айшвария Рай

Айшвария Рай и Абхишек Баччаран, 2010 год

Айшвария Рай

Айшвария Рай и Абхишек Баччаран, 2014 год

Айшвария Рай

2015 год

Айшвария Рай

2015 год

Айшвария Рай

2016 год

Айшвария Рай

2017 год

Айшвария Рай

2017 год

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