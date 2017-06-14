Как Айшвария Рай вернулась в форму после родов?

О красоте Айшварии Рай во всем мире слагают легенды: культовой индийской актрисой восхищаются не только на родине, но и далеко за ее пределами. За Айшварией надолго закрепилось звание одной из самых красивых женщин современности, после того как она стала обладательницей титула «Мисс мира» в далеком 1994 году. Это и неудивительно, ведь ее внешность не нуждается в дополнительных спецэффектах и хорошо понятна на всех языках мира.

1994 год

2010 год

Кроме того, Айшвария Рай всегда славилась по-девичьи стройной фигурой: при росте в 170 сантиметров знаменитость никогда не весила более 55 килограммов. Однако после рождения дочери в 2011 году звезда сильно поправилась: на то, чтобы скинуть 25 набранных во время беременности килограммов, у Айшварии ушло около двух лет.

2012 год

2014 год

2014 год

2012 год

Диета

Противница строгих диет, Айшвария искала для себя такую систему питания, которая не будет загонять ее в жесткие рамки. Выбор пал на традиционную индийскую диету, предполагающую полный отказ от мяса. В основе рациона 43-летней звезды — привычные для любой индийской семьи продукты, в числе которых рис, овощи, рыба и морепродукты. В течение дня необходимо выпивать не менее двух литров чистой питьевой воды и традиционный индийский чай без ограничения. Из фруктов разрешен только лимон, цедру которого можно с утра добавлять в кашу, а сок — использовать для заправки салатов, а также сухофрукты. Однако главным секретом диеты являются специи — карри, куркума и корица. Именно они помогают ускорить метаболизм и запустить процесс сжигания жира в тканях.

2012 год

2015 год

Правильный образ жизни

Помимо правильного питания, которое из диеты со временем превратилось в привычку, Айшвария также ведет здоровый образ жизни. Она никогда не курила, а из алкогольных напитков может позволить себе разве что бокал сухого вина во время светского мероприятия. Также красавица-актриса старается спать не менее восьми часов: качественный здоровый сон не только улучшает настроение и сохраняет молодость кожи, но и помогает в удержании веса. Недосып неизбежно влечет за собой переедание и в целом негативно сказывается на работоспособности организма, замедляя обменные процессы.

2013 год

2014 год

Спорт

Активный образ жизни и регулярные занятия спортом не пользуется такой популярностью в Индии, как, скажем, в Америке или Европе. Однако, будучи лицом публичным, Айшварии после рождения дочери, следуя примеру голливудских звезд, пришлось нанять личного тренера. Вместе функционального тренинга основной акцент был сделан на двухчасовые занятия йогой и медитацией, а кардиотренировки заменили прогулки с дочкой. Своим примером актриса доказала, что возвращение в форму после родов может и должно быть приятным, если не превращать его в ежедневную пытку с целью расправиться с лишним весом в максимально короткие сроки.

2013 год

2017 год

Правильный настрой

Вот уже 10 лет Айшвария Рай счастлива в браке с потомственным индийским актером Абхишеком Баччаном. По признанию актрисы, именно поддержка супруга помогла ей избежать послеродовой депрессии, связанной с серьезными изменениями во внешности. Кроме того, звезда любит шутить, что Индия — не та страна, где гонятся за модельными параметрами, и мужчины здесь в первую очередь ценят умение готовить и, как следствие, округлые женственные формы. «Эта мысль греет меня каждый раз, когда у нас дома начинается большой семейный ужин», — делится Айшвария. Однако самое важное, по мнению 43-летней звезды, — способность к самоиронии, а также вера в собственные силы, которые лучше всего помогают на пути к поставленной цели.

Айшвария Рай и Абхишек Баччаран, 2010 год

Айшвария Рай и Абхишек Баччаран, 2014 год

2015 год

2015 год

2016 год

2017 год