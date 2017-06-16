Хотели как лучше: знаменитости с красной и нюдовой помадой

Две контрастные грани мэйкап-совершенства — красная и нюдовая помада. Кажется, что для них не существует рамок недозволенного — они идут всем без исключения (при условии, что вы подобрали подходящую своей коже, зубам и образу тональность) и готовы скрасить и расслабленное утро, и светскую вечеринку. Мы решили устроить этим образцовым бьюти-средствам звездную битву и выяснить — какой оттенок на губах все-таки идет знаменитостям больше?