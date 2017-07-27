В детстве Камилль жила на две страны — Францию и США.

Fingermonkey (Маленькая Обезьянка) — прозвище Роу, которое она сама себе придумала.

В 2016 году Камилль снялась в фильме Фредерика Бегбедера «Идеаль».

Обожаю летать! В самолете можно хорошенько выспаться —нужно лишь принять пару таблеток мелатонина.

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Не люблю ночные клубы. Куда лучше пригласить друзей и устроить вечеринку дома. Кстати, плей-лист для таких случаев я всегда составляю сама.

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Белые футболки и джинсы — моя самая любимая одежда лет с 12.

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На завтрак чаще всего ем ­овсяную кашу. Как же вкусно она пахнет! А еще я неравнодушна к свежеиспеченным круассанам.

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Идеально прямые и гладкие волосы мне никогда не нравились. А вот небрежные, чуть взъерошенные пряди — это настоящий шик. Признаюсь, я даже не расчесываюсь по утрам — только перед сном.

По части музыки я сноб. Хотя сейчас в моде техно, ­рок-н-ролл и фанк 1960-х мне все-таки ближе.

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Новая версия аромата Poison Girl, Dior, с пометкой Eau De Toilette — сладкий микс из апельсина, ванили и карамели. Наношу его не только за уши и на запястье, но и на волосы.

Сложный контуринг — не моя история. Мейкап-максимум — черная тушь, розоватые румяна и блеск для губ. Люблю выглядеть естественно.