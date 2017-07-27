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Есть овсянку по утрам, обходить стороной ночные клубы, читать Булгакова...
Обожаю летать! В самолете можно хорошенько выспаться —нужно лишь принять пару таблеток мелатонина.
Не люблю ночные клубы. Куда лучше пригласить друзей и устроить вечеринку дома. Кстати, плей-лист для таких случаев я всегда составляю сама.
Белые футболки и джинсы — моя самая любимая одежда лет с 12.
На завтрак чаще всего ем овсяную кашу. Как же вкусно она пахнет! А еще я неравнодушна к свежеиспеченным круассанам.
Идеально прямые и гладкие волосы мне никогда не нравились. А вот небрежные, чуть взъерошенные пряди — это настоящий шик. Признаюсь, я даже не расчесываюсь по утрам — только перед сном.
По части музыки я сноб. Хотя сейчас в моде техно, рок-н-ролл и фанк 1960-х мне все-таки ближе.
Новая версия аромата Poison Girl, Dior, с пометкой Eau De Toilette — сладкий микс из апельсина, ванили и карамели. Наношу его не только за уши и на запястье, но и на волосы.
Сложный контуринг — не моя история. Мейкап-максимум — черная тушь, розоватые румяна и блеск для губ. Люблю выглядеть естественно.
Фильм или книга? Что за вопрос — конечно, книга! На моей полке — романы Набокова, Достоевского и Булгакова. «Мастера и Маргариту» я могу перечитывать бесконечно.