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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    27 июля 2017

    Hot-Not: бьюти-правила и предпочтения модели Камилль Роу

    Есть овсянку по утрам, обходить стороной ночные клубы, читать Булгакова...

    • В детстве Камилль жила на две страны — Францию и США.
    • Fingermonkey (Маленькая Обезьянка) — прозвище Роу, которое она сама себе придумала.
    • В 2016 году Камилль снялась в фильме Фредерика Бегбедера «Идеаль».
    Камилль Роу

    Обожаю летать! В самолете можно хорошенько выспаться —нужно лишь принять пару таблеток мелатонина.

    Hot-NotФОТОGetty Images

    Не люблю ночные клубы. Куда лучше пригласить друзей и устроить вечеринку дома. Кстати, плей-лист для таких случаев я всегда составляю сама.

    Hot-NotФОТОGetty Images

    Белые футболки и джинсы — моя самая любимая одежда лет с 12.

    Hot-NotФОТОGetty Images

    На завтрак чаще всего ем ­овсяную кашу. Как же вкусно она пахнет! А еще я неравнодушна к свежеиспеченным круассанам.

    Hot-NotФОТОGetty Images

    Идеально прямые и гладкие волосы мне никогда не нравились. А вот небрежные, чуть взъерошенные пряди — это настоящий шик. Признаюсь, я даже не расчесываюсь по утрам — только перед сном.

    Hot-Not

    По части музыки я сноб. Хотя сейчас в моде техно, ­рок-н-ролл и фанк 1960-х мне все-таки ближе.

    Hot-NotФОТОGetty Images

    Новая версия аромата Poison Girl, Dior, с пометкой Eau De Toilette — сладкий микс из апельсина, ванили и карамели. Наношу его не только за уши и на запястье, но и на волосы.

    Hot-Not

    Сложный контуринг — не моя история. Мейкап-максимум — черная тушь, розоватые румяна и блеск для губ. Люблю выглядеть естественно.

    Hot-Not

    Фильм или книга? Что за вопрос — конечно, книга! На моей полке — романы Набокова, Достоевского и Булгакова. «Мастера и Маргариту» я могу перечитывать бесконечно.

    Hot-Not

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